El PP celebra la citación de Armengol en el juicio del caso mascarillas: «Ahora tendrá que decir la verdad»
La expresidenta socialista de Baleares, citada a declarar el abril en el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama
El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado que con la citación de Francina Armengol como testigo del caso Koldo, “el Tribunal Supremo obliga a decir, por una vez, la verdad sobre la compra de las mascarillas fake a la trama de Ábalos, Koldo y Aldama”. “El Supremo sitúa a Armengol como testigo directo del saqueo por parte de la trama de corrupción socialista de las arcas autonómicas, con más de 4 millones de euros estafados en plena pandemia a los ciudadanos de las Illes Balears”, ha señalado.
El portavoz popular ha valorado así la citación de la presidenta del Congreso,
ex presidenta del Govern y todavía líder del PSOE en las Islas Baleares, junto con el actual ministro socialista Ángel Víctor Torres, en el juicio que juzgará al
exministro socialista José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, por la venta fraudulenta de mascarillas fake por
4,1 millones de euros, que caducaron y que siguen en los almacenes del IBSalut. “Durante meses el PSOE, a través de su portavoz, el señor Negueruela,
nos dijo que no había caso, que la compra se había hecho bien, que las
mascarillas eran buenas, y hoy vemos cómo el caso ya será juzgado”, ha
apuntado Sagreras.
“Cabe recordar que al principio ni se acordaban de quién había llamado para
comprar aquellas mascarillas, cuando hoy sabemos que fue el señor Koldo, y
que participaron en aquella operación desde la señora Armengol, pasando por
la ex consellera Patricia Gómez o la ex consellera Rosario Sánchez, que es
quien, pese a los informes de que eran defectuosas, asignó fondos europeos a
la compra de aquellas mascarillas”, ha recordado el portavoz popular.
“Después de haber mentido en la comisión de investigación del Senado sobre
el caso Koldo, Armengol tendrá ahora que decir, por una vez, la verdad sobre
aquella compra y sobre su relación con la trama”, ha explicado Sagreras.
“Mientras tanto, es el Govern de Marga Prohens quien sigue reclamando no
solo el dinero pagado a la trama, sino también los intereses y todos los
perjuicios ocasionados a las Illes Balears. El Partido Popular no perdonará ni
un euro a la trama que permitió Armengol en las Illes Balears”, ha concluido.