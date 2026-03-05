La Policía Local de Palma caza al autor de pintadas vandálicas en el monumento BIC de Nazaret

La Policía Local de Palma identifica al autor de pintadas vandálicas en el monumento BIC de Nazaret tras una investigación realizada por el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) que ha permitido la condena de un hombre español de 32 años como autor de un delito contra el patrimonio histórico.

Los hechos fueron detectados a finales de 2022, cuando los agentes observaron un graffiti de grandes dimensiones realizado con spray en una torre de piedra de los Jardines de Nazaret. Este espacio goza de la máxima protección al estar declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Los jardines datan de la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX. Los jardines y el huerto de Natzaret del barrio palmesano del Terreno, también llamados de Can Rubert, tienen influencias del clacisismo, romanticismo y modernismo.

Por ello fue uno de los espacios más reproducidos por los pintores de final de siglo XIX y principios del XX, además de ser el mirador por excelencia de la ciudad y la bahía de Palma.

El esclarecimiento de la vandalización de una de las torres monumentales fue posible gracias a la investigación llevada a cabo por un agente del GISD, especialista en grafología, quien realizó un estudio técnico de la pintada. El análisis concluyó que los trazos coincidían con los de un hombre que ya había sido condenado en el año 2021 por hechos similares.

Esta prueba pericial fue determinante para vincular al investigado con los daños causados en la torre.

Tras la instrucción del atestado y su remisión a la autoridad judicial, el juicio se celebró el pasado 23 de febrero. La sentencia confirmó la responsabilidad del acusado, condenándolo por el delito mencionado.

El valor patrimonial del conjunto

El valor patrimonial de los jardines, mirador y huerto de los Jardines de Nazaret se debe sobre todo a que su tipología es única y representan el único ejemplo de jardín del siglo XIX que se conserva en Palma.

La nueva ordenanza cívica, aprobada en la presente legislatura, contempla sanciones económicas de hasta 3.000 euros para los autores de los grafitis, especialmente si se realizan en edificios protegidos, catalogados o emblemáticos.

Esta normativa no solo busca disuadir a fin de prevenir las conductas incívicas, sino que también pretende reforzar el compromiso colectivo con el respeto al espacio público y la conservación del patrimonio urbano.