Hartazgo vecinal en Ibiza por continuas batallas campales de colombianos en las calles de Ses Figueretes

Los vecinos del barrio de Ses Figueretes de Ibiza han estallado de indignación por las constantes peleas y batallas campales que protagonizan ciudadanos de origen colombiano en la calle a plena luz del día y que han convertido la localidad en una zona conflictiva e insegura desde hace varios meses.

La última tuvo lugar este pasado lunes entre las calles de Galicia, Formentera y Periodista Francesc Escanelles cuando una veintena de hombres empezaron a emprenderse a patadas y puñetazos, tal y como se puede ver en las imágenes. Según varios residentes de la barriada, la gran mayoría de las peleas empiezan en la terraza de un bar de la zona que regentan unos colombianos.

Los vecinos denuncian la inseguridad creciente que hay en este turístico barrio situado frente al mar y reclaman más presencia policial. El Ayuntamiento ha respondido asegurando que Ses Figueretes es una de las zonas de la isla con más agentes actuando, aunque han lamentado lo ocurrido este pasado lunes.

«La situación se ha vuelto insostenible»

Desde Vox han asegurado que la convivencia en Figueretes «se ha vuelto insostenible» y han denunciad que «el modelo de puertas abiertas impulsado por el consenso progre está pasando factura a los barrios más humildes de la ciudad».

El portavoz de la formación en Ibiza, Héctor Andrés, ha manifestado que «los vecinos de Figueretes no tienen por qué vivir con miedo a salir de sus casas o a que sus negocios sean vandalizados por quienes no respetan nuestras leyes ni nuestras costumbres».

Además, el dirigente de Vox ha recordado que Ibiza «ha sido siempre una ciudad de orden y segura» pero que ahora se ve afectada por la alta cantidad de inmigración ilegal que recibe.

«La inseguridad está subiendo de forma alarmante en toda la isla. Lo vemos en Jesús con los constantes robos. Lo vemos con las peleas entre menas en los centros de menores como el de Padre Morey. Esta cosas no sucedían antes y lo único que ha cambiado es la avalancha de inmigración ilegal que estamos recibiendo», ha concluido.

El ‘Bronx’ de Ibiza

Ses Figueretes se ha convertido desde hace algunos años en un escenario de inseguridad, pero no sólo por las peleas en sus calles. Los robos también están a la orden del día y son muchos los vecinos que llevan toda una vida en esta zona pero que ahora, hartos de la inseguridad, se plantean seriamente marcharse a otro lado.

La localidad está empañada ahora por la presencia de bandas de ladrones, algunos de origen magrebí y armados con navajas, que se dedican a robar carteras y relojes a los residentes y turistas, sobre todo en temporada estival.

«Antes era un sitio tranquilo y ahora muchos lo llaman el Bronx a causa de la inmigración ilegal descontrolada», aseguró hace varias semanas Patricia de las Heras, dirigente de Vox en Baleares.