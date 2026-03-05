El Gobierno quiere limitar los rifles a un máximo de 8 y los cazadores estallan: «Es inadmisible»

La reforma del Reglamento de Armas que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez ha soliviantado a los cazadores por contemplar, entre otras cuestiones, una limitación de los rifles de caza mayor.

La Asociación Nacional del Arma de España (Anarma) ha elaborado un documento de alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento de Armas tras la consulta pública previa puesta en marcha por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Desde Anarma consideran que el texto del Gobierno supone un «atentado contra los derechos adquiridos y el derecho de propiedad en la limitación de armas de la categoría 2ª.2», que son armas de fuego largas rayadas, las utilizadas para la caza mayor.

En este sentido, los cazadores denuncian que «la unificación de las licencias D y E no puede servir de pretexto para imponer un límite al número de rifles de caza mayor», subrayan.

«En España no existe correlación entre el número de armas legales por licencia y el índice de criminalidad. Imponer un límite (como el sugerido de 8 rifles) supone una privación de derechos adquiridos y una limitación injustificada de la propiedad privada», reiteran.

Para Anarma, los «cupos de armas resultan del todo inadmisibles, cuando precisamente los usuarios demandan que se eliminen los cupos que afectan a carabinas del calibre 22, escopetas y ballestas».

Por ello, este colectivo reprueba que el Ejecutivo esté «utilizando la unificación de licencias como un mero pretexto administrativo para recortar el derecho de propiedad».

«Retroceso injustificado»

Además, la Asociación Nacional del Arma critica que la actual propuesta de reforma del Reglamento de Armas se presenta bajo el pretexto de una necesaria adecuación al Derecho de la Unión Europea, específicamente respecto al marcado de armas artísticas y del sistema Flobert exigido por la Directiva (UE) 2021/555.

Sin embargo, precisa Anarma, desde la perspectiva de la abogacía especializada y el sector armero, «esta justificación técnica es utilizada como un mecanismo para introducir restricciones arbitrarias que exceden los mínimos comunitarios». «La Administración ignora sistemáticamente las necesidades reales de deportistas y cazadores, transformando lo que debería ser una mejora normativa en un retroceso injustificado para los derechos de los ciudadanos», afirma la asociación.

De esta manera, advierte que la reforma que se presenta como una simple adaptación a dicha directiva europea, «en realidad se trata de una remodelación mucho más amplia, que supone una nueva vuelta de tuerca a los derechos y libertades de los legítimos usuarios de armas de nuestro país».

Asimismo, Anarma lamenta que el texto del Gobierno busca limitar de forma desproporcionada «el acceso a herramientas de trabajo lícitas como los machetes». Ello, junto al establecimiento de un límite al número de rifles de caza mayor, supone «un ataque directo a los derechos adquiridos de los ciudadanos, careciendo de cualquier evidencia estadística que vincule la tenencia legal con el índice de criminalidad en España», señala la asociación de referencia.

De igual modo, este colectivo sostiene que el proyecto «amenaza la vertebración territorial al proponer la supresión de las Intervenciones de Armas de proximidad, lo que penaliza gravemente a los residentes de zonas rurales y vulnera el principio de eficiencia y servicio al ciudadano».