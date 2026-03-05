Nubes y lluvias intensas en Castilla y León hoy, según AEMET

Hoy, 5 de marzo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevé un día mayormente nublado, con lluvias y chubascos que se intensificarán por la tarde y noche, algunos de ellos localmente fuertes y acompañados de tormenta. La cota de nieve descenderá a 1600 metros en el cuadrante noroccidental y a 2000 metros en el resto. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo en el oeste y sur, donde se espera un ligero o moderado descenso.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 5 de marzo

Lluvias intensas y ambiente gris durante la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde-noche. A primera hora, la temperatura mínima ronda los 3 grados, mientras que la sensación térmica se siente un poco más fresca, como si el aire cargado de humedad nos recordara que el invierno aún no se ha marchado del todo. Con el sol asomando tímidamente a las 07:51, la luz del día se extenderá hasta las 19:16, pero no habrá mucho tiempo para disfrutar de ella sin paraguas.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará pesado, con temperaturas que alcanzarán los 16 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. El viento, casi imperceptible, no superará los 3 km/h, lo que permitirá que las nubes se instalen cómodamente en el cielo. Con una probabilidad de lluvia que no deja lugar a dudas, es mejor estar preparados para un día en el que el agua será la protagonista.

Zamora: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4°C y un cielo parcialmente cubierto. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el viento, que sopla del oeste a 10 km/h, traerá consigo ráfagas de hasta 30 km/h.

La tarde se presenta más intensa, con lluvias que podrían ser torrenciales y una sensación térmica que descenderá hasta los 2°C. La humedad alcanzará niveles elevados, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la noche se acercará con temperaturas que no superarán los 3°C.

En la ciudad de Salamanca, cielo cubierto y lluvias esperadas

El día amanece en Salamanca con un cielo cubierto y una temperatura mínima de 4°C, que se siente aún más fresca con una sensación térmica de 3°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza el 45%, lo que sugiere que podríamos experimentar algunas gotas antes del mediodía. El viento soplará de manera moderada, con una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Por la tarde, la situación se complica, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, pero la alta humedad, que puede llegar al 90%, hará que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 19:17, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque será mejor estar preparados para un día mayormente lluvioso y fresco.

Valladolid: cielos nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos que irán de algo nublados por la mañana a más cubiertos por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados y aunque hay posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será prácticamente imperceptible, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades diarias, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o tomar un café al aire libre puede ser una excelente manera de pasar la tarde.

Cielos grises y lluvias a la vista en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, creando un ambiente algo gris y húmedo. A medida que avanza el día, la situación empeora, ya que se espera que la lluvia haga su aparición en la tarde-noche, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que la tarde promete ser muy lluviosa.

Palencia: cielo cubierto y lluvias intensas

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 14 grados, aunque la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Sin embargo, la tarde-noche se presenta complicada, ya que se esperan precipitaciones intensas que podrían comenzar a partir de media tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia.

Ante este panorama, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura descenderá a 8 grados por la noche. El viento, que soplará del sur a una velocidad moderada de 5 km/h, podría intensificarse con ráfagas de hasta 30 km/h, aportando un toque de frescura al ambiente.

Cielo gris y lluvia intensa en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará, ya que se espera una lluvia intensa por la tarde y noche, con un viento del norte que soplará a 15 km/h.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa adecuada para el frío, ya que la temperatura no superará los 6 grados. La humedad será alta, así que es mejor prepararse para un día gris y húmedo.

Segovia: cielo nublado y chubascos intensos

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, con mínimas que rondan los 6°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará y se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a media mañana, mientras el viento sopla del norte a una velocidad suave.

La tarde se presenta más complicada, ya que se anticipan precipitaciones intensas y un cielo cubierto. Con temperaturas que alcanzarán los 14°C, es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 4°C. La humedad será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que acentuará la sensación de frío al caer la noche.

Cielo nublado y lluvias esperadas en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 7 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 3. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa, especialmente de madrugada a mediodía, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas.

Por la tarde, el cielo seguirá nublado y las lluvias serán casi seguras, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados. Con la salida del sol a las 07:44 y su puesta a las 19:04, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el ambiente se sentirá fresco y húmedo.