La megatienda low cost que acaba de llegar a este barrio de Madrid: más de 1.000 productos por menos de 1 euro

La cadena de descuento Action, que muchos conocen como la gran megatienda low cost, ha sumado un nuevo punto de venta en Madrid. La empresa ha abierto una tienda en el distrito de Villa de Vallecas, un movimiento que encaja con la expansión que viene realizando en la región desde hace dos años. El establecimiento ya está operativo en la avenida Mayorazgo, una zona con bastante tránsito vecinal, por lo que son muchos los que ya se han acercado para ver qué encuentran teniendo en cuenta que entre todo lo que venden, más de 1.000 productos tienen un precio de menos de 1 euro.

El local se encuentra en el número 8 de la Avenida Mayorazgo y dispone de 927 metros cuadrados de superficie comercial. El horario de apertura es de 9:00 a 22:00 horas. Hasta ahora, la compañía operaba en municipios como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Fuenlabrada. Con esta nueva apertura, la marca incorpora un punto más dentro de la capital. El modelo de la tienda es el habitual de la cadena con productos no alimentarios a precios bajos y un surtido amplio. De este modo, el cliente puede encontrar artículos de limpieza, pequeños accesorios tecnológicos, material escolar, decoración o menaje del hogar. Es precisamente esa combinación de variedad y precios ajustados lo que ha servido para que la marca haya ido ganando presencia en España y esté más que consolidada en Madrid.

La megatienda low cost que amplía su presencia en Madrid

El nuevo local de Action en la zona de Villa de Vallecas sigue la distribución habitual de la marca, que se caracteriza por contar con pasillos amplios, señalización sencilla y productos agrupados por categorías claras. El objetivo de tener este tipo de distribución en sus tiendas es el de facilitar la compra rápida, algo que encaja bien con la rutina de un barrio en el que muchas personas realizan compras diarias o de última hora.

La presencia de Action en la Comunidad de Madrid ha ido creciendo con cierta regularidad durante los últimos años. La marca asegura que su modelo funciona porque combina precios bajos con un surtido amplio. Cada tienda incorpora productos para el hogar, utensilios de cocina, bricolaje, juguetes, papelería, organización, limpieza y una larga lista de categorías que cambian de posición según la temporada.

Más de 6.000 artículos y un flujo constante de novedades

El catálogo completo de la cadena supera los 6.000 artículos, que se dividen en 14 categorías que cubren prácticamente todas las necesidades del hogar. Y dentro de estos, la compañía destaca que dos tercios de los productos cuestan menos de 2 euros, y que cada semana se incorporan alrededor de 150 artículos nuevos. Este sistema de rotación continua hace que muchos clientes entren con la idea de conocer lo que llega cada semana, e incluso a diario, algo que la empresa considera clave para mantener la repetición de visitas.

En tienda conviven marcas conocidas con productos desarrollados para la propia cadena. Esto permite ajustar precios sin renunciar a un surtido amplio en constante movimiento. La estrategia pasa por ofrecer variedad, pero sin convertir la experiencia en una visita larga: el cliente suele recorrer la tienda en pocos minutos y salir con lo que necesitaba y alguna cosa más que no tenía prevista.

Un modelo que explica los precios bajos

Desde la empresa insisten en que el precio se consigue gracias a un sistema de compras centralizado y a gran volumen. Cuando adquieren un producto, no lo hacen en pequeñas cantidades, sino en pedidos grandes que permiten negociar tarifas más competitivas. A esto se suma una logística ajustada, con transporte y almacenamiento optimizados.

La compañía asegura que la clave no está en reducir calidad, sino en ser eficiente en el proceso completo, desde la compra hasta la llegada del artículo al estante. Este planteamiento es común en cadenas europeas de descuento, pero Action lo ha convertido en uno de sus principales argumentos para diferenciarse.

Una expansión que continúa en España

El proyecto de Action comenzó en 1993 en Países Bajos y con el tiempo se ha transformado en una red de más de 3.000 tiendas distribuidas en 13 países. La marca afirma atender a más de 20 millones de clientes semanales, una cifra que refleja el alcance del modelo de descuento en Europa.

En España, la expansión ha sido especialmente rápida desde 2023. Con la apertura de Villa de Vallecas, la compañía suma 12 tiendas en la Comunidad de Madrid y un total de 93 en el país. La previsión de la marca es seguir creciendo en zonas urbanas donde todavía no tiene presencia directa.

Además, la empresa también incorpora diferentes certificaciones en parte de sus productos. Entre ellas se encuentran FSC o PEFC para madera y papel, Fairtrade para chocolates, Rainforest Alliance en café o Better Cotton en tejidos. No están presentes en todo el catálogo, pero sí en aquellos artículos donde la compañía considera relevante mostrar criterios de producción responsable.