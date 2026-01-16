Ni en el País Vasco ni en Cataluña: éstas son las comunidades donde Lidl abrirá nuevas tiendas en 2026

Lidl es una de las grandes cadenas de supermercados que tenemos en España y si bien ya cuenta con más de 700 tiendas, parece que este 2026 vuelve a crecer con nuevas aperturas, aunque no parece que vayan a darse (por el momento) donde muchos podrían pensar. La compañía alemana estrena el año abriendo nuevas tiendas tanto en Madrid como en Andalucía, por lo que por el momento se quedan fuera tanto el País Vasco como Cataluña, que son dos comunidades en las que suele tener bastante actividad. El anuncio de apertura de estas nuevas tiendas implica además una inversión de ocho millones de euros y la creación de 68 empleos, según explica la empresa en una nota de prensa.

Con las dos tiendas que se tiene previsto abrir en el comienzo de este año, estamos hablando de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial, que servirá para que Lidl siga reforzando su presencia en España donde llegó hace más de tres décadas. Pero ese tiempo no ha hecho que la cadena, cese en su empeño de abrir más y más tiendas o también, de reformar aquellas que existen desde hace años. De hecho, está previsto que este 2026 y antes de que acabe el primer trimestre sean 50 las tiendas que se estrenen en nuestro país, ya sea porque se trata de una nueva apertura o de una remodelación. La compañía insiste en que su expansión responde a un plan que se ha diseñado a largo plazo, centrado en modelos de tienda más amplios, eficientes y sostenibles. Y las primeras señales de ese plan apuntan directamente a Madrid y Málaga donde dentro de nada ya abrirán estas nuevas tiendas de Lidl de las que ahora te contamos todos los detalles.

Estas son las comunidades donde Lidl abrirá nuevas tiendas en 2026

La primera de las tiendas se abrirá el 23 de enero en el Paseo del Doctor Vallejo-Nájera, en Madrid. Será una tienda de 1.150 metros cuadrados, con horario de lunes a domingo (en el horario habitual de las tiendas Lidl en la capital de 09:00 a 22:00 horas) pensado para cubrir una zona con mucha demanda. En la tienda estará el surtido habitual de productos frescos, horno, nevera, productos envasados, limpieza y las semanas temáticas que Lidl mantiene desde hace años.

La apertura refuerza la presencia de la cadena en la capital, donde compite en un mercado especialmente dinámico y donde el formato de tienda urbana sigue creciendo.

Andalucía suma otra apertura en Málaga

La segunda apertura tendrá lugar justo una semana más tarde. El 30 de enero, Málaga sumará una nueva tienda en la Avenida de Velázquez, 60, con cerca de 1.300 metros cuadrados de sala de ventas. Abrirá de lunes a sábado en horario de 9:00 a 21:30 horas y se convierte en la número 60 que la cadena tiene en la ciudad. Que una sola ciudad alcance esa cifra da una idea del peso que tiene Andalucía en la estrategia de Lidl. Desde hace años es una de las comunidades donde la empresa crece con mayor regularidad.

Por qué no hay aperturas en País Vasco ni en Cataluña

El hecho de que las primeras nuevas aperturas de Lidl para el 2026 estén en Madrid y Andalucía y no en Cataluña y País Vasco, donde suelen concentrarse un mayor número de establecimientos, no implica que estas otras dos comunidades vayan a quedar fuera del plan de expansión de la cadena alemana. Lo que ocurre, según trasladan fuentes del sector, es que Lidl divide sus aperturas por fases y este arranque de año estaba centrado en dos regiones muy concretas: Madrid y Andalucía.

Además, una parte importante de las inversiones previstas para 2026 está dirigida a modernizar y ampliar tiendas ya existentes, algo que suele anunciarse con menos antelación que las inauguraciones de tiendas nuevas. Por ahora entonces no hay fechas oficiales para aperturas en Cataluña o el País Vasco, pero sí se espera que entren en la segunda mitad del ejercicio.

Un plan de expansión ligado a nuevas infraestructuras

Lidl viene reforzando su red logística para sostener su crecimiento y expansión de tiendas en nuestro país. De este modo, en los últimos meses ha puesto en marcha nuevos centros en Constantí (Tarragona) y Martorell (Barcelona), este último considerado el mayor proyecto logístico de la marca en España. Estas instalaciones sirven de apoyo a la estrategia que ahora se despliega en tienda.

A ello se suma el crecimiento habitual de la compañía, al contar con un número más grande de proveedores nacionales, cerca de 19.700 empleados en plantilla y un volumen de compras a productores españoles que supera los 7.900 millones de euros anuales.

Un 2026 que apunta a ampliarse

Con las dos aperturas de enero, Lidl marca el ritmo de un ejercicio donde prevé hasta 50 aperturas o reformas. Las primeras no han ido ni al País Vasco ni a Cataluña, pero la hoja de ruta es lo suficientemente amplia como para que ambas comunidades entren más adelante. Por ahora, las protagonistas son Madrid y Andalucía, donde la compañía vuelve a reforzar su presencia con nuevas tiendas y plantillas ampliadas.