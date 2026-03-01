Dos burques mercantes han sufrido un ataque con misiles al intentar traspasar el Estrecho de Ormuz justo después del cierre impuesto por Irán, según ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). En concreto, el sábado la Guardia Revolucinaria iraní confirmó el corte del tránsito en un paso en el que se concrenta gran parte del comercio mundial, sobre todo aquel relacionado con el petróleo.

Así, el UKMTO ha informado este domingo de que un buque ha sido «alcanzado por un proyectil desconocido por encima de la línea de flotación» en la zona.

«Aunque en un primer momento se informó de un incendio en la sala de motores, ahora se sabe que el incendio está bajo contro», ha indicado el centro de operaciones a través de un comunicado que especifica que el incidente se produjo a las 9:50 horas de este domingo en la parte externa del Estrecho de Ormuz.

«Se recomienda a los buques que transiten con cautela e informen de cualquier actividad sospechosa al UKMTO», ha añadido el organismo británico, que no da más información sobre el buque afectado. Un segundo incidente se produjo en pleno estrecho de Ormuz y el UKMTO ha destacado que la tripulación ha sido evacuada y está a salvo. El incidente fue notificado a las 9:00 horas del domingo.

Los ataques en el Estrecho de Ormuz

La agencia de Seguridad Marítima de Omán ha informado de que se trataría del petrolero Skylight, un buque de pequeñas dimensiones, relativamente, que figura en la lista de sanciones de Estados Unidos por la exportación de petroleo iraní.

Un total de 20 tripulantes, 15 indios y 5 iraníes, han sido evacuados y cuatro de ellos estarían heridos, según Omán. El Skylight tiene un tonelaje de peso muerto de 11.000 toneladas, lejos de los súperpetroleros de 300.000 toneladas, y porta bandera de conveniencia de Palau.

Varios buques han informado durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prohibido. Sin embargo, el UKMTO ha subrayado que no hay un veto oficial al paso del estrecho porque las transmisiones de radio no son una vía legal.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió el sábado por radio la orden del cierre del estrecho de Ormuz. Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tráfico se ha paralizado a ambos lados del estrecho.