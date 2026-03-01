Garriga pide el voto para el «sentido común» como «alternativa al bipartidismo»: «Hay un hartazgo con la clase política»

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido el voto para Carlos Pollán, el candidato de Castilla y León que «representa el sentido común», el lema que la formación ha elegido para encabezar las elecciones autonómicas de este año. Garriga ha expresado este sábado que en la sociedad «hay un hartazgo con la clase política», y ha apuntado al bipartidismo del PP y PSOE como culpable.

Garriga ha recordado desde Segovia que en la provincia el coste de la vivienda ha aumentado más de un 16% en solo un año, «incluso más que en Madrid», y ha denunciado la «normalización de la okupación» con «edificios enteros ocupados por delincuentes ante el silencio y la complicidad de las administraciones».

Según ha denunciado, tanto el PSOE desde el Gobierno de España como el PP en la Junta de Castilla y León «han agravado los problemas» y han condenado a los ciudadanos «a ser más pobres, a vivir más inseguros y a sentirse extranjeros en sus propios barrios», pese a gobernar ambos partidos alternativamente en el país durante 40 años.

Garriga también ha abordado la situación de los jóvenes en la comunidad, donde «uno de cada cuatro está en paro» y más de un 40% de las familias tiene dificultades para llegar a fin de mes. «Es posible garantizar la prosperidad y que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida donde les vieron nacer», ha afirmado, comprometiéndose a impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y el empleo.

El secretario general de Vox ha defendido que su formación «no ha venido a sentarse en los sillones ni a colocar a los amigos», sino a «señalar a los culpables del drama que sufren los españoles».

Asimismo, ha trasladado el malestar de agricultores y ganaderos frente a «la burocracia, los impuestos y las mentiras climáticas», así como la situación de autónomos y familias que «cada día tienen más dificultades para llegar a final de mes mientras la administración les saquea con impuestos».

En relación con el sector primario, Garriga ha señalado directamente al PP y al PSOE como responsables de las políticas europeas del Pacto Verde y la Agenda 2030, que «están perjudicando gravemente al campo».

«Si hoy los agricultores y ganaderos sufren es porque PP y PSOE impulsan en Bruselas medidas que afectan a Castilla y León», ha afirmado. En este sentido, ha defendido que desde la Junta «se puede mitigar esa bota burocrática» y ha asegurado que Vox trabajará para «liberar al campo de las prohibiciones y majaderías climáticas».

Preguntado por futuras negociaciones, Garriga ha defendido que la campaña «está para hablar con claridad» y advertir de que «el PP dice una cosa en campaña y hace la contraria al día siguiente». Ha recordado que, tras la salida de VOX del Gobierno autonómico, Mañueco «volvió a financiar a los sindicatos y renunció a derogar la Ley de Memoria Histórica».

«Nosotros hemos demostrado coherencia y firmeza. Dijimos que no íbamos a contribuir al reparto de la inmigración ilegal por toda España y lo cumplimos», ha señalado, insistiendo en que «no todos los políticos son iguales» y que Vox está dispuesto a impulsar un «cambio total en las políticas» para Castilla y León y para el conjunto de España.

Por último, Garriga ha trasladado un mensaje de confianza a los castellanos y leoneses: «Estamos en un momento crucial. Frente a un PSOE cercado por los escándalos y un PP desnortado, Vox representa la esperanza que el bipartidismo les ha robado durante tanto tiempo».