El PP exige la declaración de inmuebles a Zapatero en el Senado para acorralarle por sus «negocietes»

El PP busca acorralar en el Senado a José Luis Rodríguez Zapatero por sus «negocietes» en Venezuela. Los populares exigirán al ex presidente de España sus declaraciones de bienes inmuebles dentro y fuera de España y la copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas relativas a Plus Ultra.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado una «ofensiva parlamentaria para acorralar a Zapatero y que no pueda esconder la verdad de sus negocietes». Lo ha adelantado este domingo, un día antes de que el socialista compadezca en la Cámara Alta en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León.

El PP vincula a Zapatero con «el dudoso rescate de la aerolínea Plus Ultra». Es este punto por el que justifican la citación del socialista. «La huida de Zapatero ha llegado a su fin», ha añadido la portavoz popular, advirtiendo de que el expresidente del Gobierno «tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello».

La información que el PP pide a Zapatero

El PP ha presentado la siguiente propuesta de ampliación del Plan de Trabajo de la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas.

El PP solicita a Zapatero de la Agencia Tributaria:

Todas las declaraciones de IRPF de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año anterior a su acceso a la Presidencia hasta la fecha actual, con anexos detallados de rendimientos del trabajo, actividades profesionales, capital mobiliario, ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.

Alta/baja en censo de obligados tributarios para D. José Luis Rodríguez Zapatero (todas las variaciones durante el período investigado).

Cambios de domicilio fiscal, epígrafes de actividad económica, nombres y números de identificación asociados.

Listado de NIF personales, profesionales y de todas las sociedades donde figure como socio significativo, administrador o representante.

Copia de las comunicaciones con las autoridades venezolanas relativas a autorizaciones de vuelos, trato preferente o cuestiones operativas que afecten a Plus Ultra respecto de otras aerolíneas españolas.

Declaraciones detalle de inmuebles, participaciones en empresas, valores, depósitos, seguros y otros bienes, dentro y fuera de España de los administradores y socios de las empresas.

Declaraciones de Impuesto sobre Sociedades de todas las entidades donde D. José Luis Rodríguez Zapatero figure como socio significativo o administrador, con especial atención a Base imponible, ajustes extracontables, dividendos distribuidos y flujos de tesorería hacia el investigado o personas vinculadas. Declaraciones informativas de terceros (modelos 189, 190, 196, etc.), en la medida en que puedan ser cedidas.

De los bienes y derechos en el extranjero, le exigen, entre otros documentos, el Modelo 720 (o normativa equivalente) de todos los ejercicios en que exista obligación, con identificación específica de bienes y derechos en Venezuela y China, como la Información sobre inmuebles y derechos reales declarados en IRPF/Patrimonio, con especificación de: Valor catastral, valor a efectos tributarios, fecha de adquisición.