Ayuso asegura que el PP va a «leer el diccionario» a Sánchez en las elecciones: «S de sobrinas y C de cárcel»

En estos términos se ha expresado la líder popular durante su intervención en un acto de partido celebrado este domingo en la Plaza de Portugalete de la capital vallisoletana, donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, y la cabeza de lista, María Pardo.

Ayuso ha sido la última en tomar la palabra durante un acto en el que ha señalado que Madrid y todas las provincias de Castilla y León tienen en común que les «gusta la fruta».

«Aquí vivimos personas que amamos la libertad y que representamos a la inmensa mayoría de los españoles, a los normales», ha expresado, motivo por el que ha pedido que la Comunidad sea la «voz de todo el país» en los próximos comicios para «decirle al proyecto de Sánchez que se vaya ya fuera de las instituciones».

Precisamente, ha expresado su deseo de que Castilla y León, una tierra de «gente recia, humilde, austera y sincera», le «plante cara a todos los vividores del sanchismo». Además, ha asegurado que para el líder del Ejecutivo central un «tramposo es un señor que se mira en el espejo y que dice me quiero parecer a él».

Por esta razón, ha apuntado que el presidente del Gobierno «es un geta», un punto en el que también ha censurado que «no habiendo ganado las elecciones al Partido Popular no se le tenga en cuenta para nada y sea EH Bildu, ERC y Junts los que gobiernan».

En lo que se refiere al «diccionario» del «sanchismo», la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño ha señalado que «Sánchez no conoce la democracia -‘D’-«, puesto que ganó las primarias con «urnas de cartón y convocó las elecciones generales a traición para ver si la gente no iba a votar».

«Ha desguazado el Estado de derecho al colocar a sus amigos en los puestos de poder para que no haya separación de poderes», ha ahondado la dirigente ‘popular’, quien ha asegurado que para «Sánchez la democracia es ocupar cada institución apoyado por ETA y Bildu y los independentistas para agarrarse al poder aunque el pueblo no le quiera».

Con la letra ‘C’, Ayuso se ha referido ala ‘cárcel’, aquel lugar «donde terminan los delincuentes y para Sánchez es donde se acumulan sus altos cargos». «Solo les pido a los socialistas, por favor, que delincan más despacio, que no da tiempo porque vienen de seis en seis los casos de corrupción cada día», ha ironizado.

«Vamos a la ‘S’ de ‘sobrinas’. Las sobrinas son las hijas de tu hermano, pero para el ‘sanchismo’ una sobrina es acabar con un piso en Plaza de España a cambio de dar cariño a sus ministros en los viajes oficiales», ha analizado la presidente de la Comunidad de Madrid durante su intervención.