Enésimo fiasco en Rodalies: 50 evacuados en pleno viaje por un fallo en la línea Portbou-Figueras

Otro fiasco en las líneas de Rodalies de Cataluña, donde se han visto afectados unos 50 pasajeros que tenido que ser evacuados de la línea RG1. El fallo en el convoy se ha producido sobre las 16:00 horas, detenido entre las estaciones de Portbou y Figueras. Las maniobras de evacuación han corrido a cargo del personal de Renfe, según ha confirmado Protección Civil. Todo apunta a un fallo en la infraestructura de ADIF. Afortunadamente no se han registrado ni heridos ni daños materiales.

El fallo en el convoy de Rodalies se ha resuelto con un transbordo organizado a otro tren, que han situado en paralelo para hacer el traspaso, completándose sin complicaciones.

El fallo del tren de Rodalies se ha producido en la línea que cubre el recorrido entre Mataró, Blanes, Figueras y Portbou, y que es clave para conectar el norte de España con Francia, a través de la comarca catalana de Maresme. No es la primera incidencia que se produce en este tramo. En los últimos meses se han producido distintas disrupciones similares justificando «mejoras en la infraestructura de alta velocidad».

Los accidentes en Rodalies de este enero han sido sin duda una de las mayores crisis ferroviarias de la historia reciente de Cataluña. La situación sigue generando controversia, coincidiendo con el traspaso de competencias a la comunidad autónoma, tras constituirse la empresa mixta Rodalies de Catalunya entre el 13 y el 16 de enero.

El accidente del pasado 20 de enero, que se cobró la vida de un joven maquinista de 27 años y resultaron 37 personas heridas, 4 de las cuales graves, entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona) se saldó con la destitución del director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, tras exigirlo el Ejecutivo catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, por los retrasos masivos y cancelaciones de trenes.

Junto a Alemany, también dejó su puesto un responsable del área de mantenimiento de Adif, en un movimiento que buscaba señalar responsabilidades internas dentro de la gestión del sistema ferroviario catalán.

Retrasos frecuentes en Rodalies

El último informe de puntualidad de Renfe indica que en el caso de Rodalies, un 52,9% de las incidencias se deben a Renfe, mientras que un 47,1% a causas externas, como puede ser infraestructuras, es decir, el estado de las vías.

En este caso, sí que se observa en el informe que durante el mes de diciembre ya se habían detectado un par de incidencias externas, es decir, el estado de las infraestructuras que estaban afectando a la puntualidad de los trenes. No obstante, en el mes de noviembre también se pueden ver unos valores altos, con un 57% de las incidencias que son el resultado de causas externas, mientras que un 43% se debe a Renfe.