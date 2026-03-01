Andalucía, a la cabeza de la revolución digital en salud

Saber la tensión de un paciente a distancia, renovar medicamentos sin pasar por la consulta o usar la inteligencia artificial para la lectura de mamografía es algo que ya se viene realizando en la sanidad andaluza.

La integración de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario se ha convertido en uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas de salud públicos en toda Europa. A pesar de los progresos registrados en los últimos años, la auténtica transformación del sector sanitario continúa siendo una tarea pendiente. En este contexto, el Ministerio de Sanidad está abordando ahora este reto mediante el impulso de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud.

En el panorama sanitario español, Andalucía ha tomado la delantera al aprobar en diciembre su primera Estrategia de Salud Digital 2030, que incluye una inversión inicial de 316,5 millones de euros. Con esta iniciativa, la región se posiciona como referente en la revolución digital de la salud, uno de los pilares fundamentales de la profunda modernización que la Consejería de Sanidad está impulsando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Prueba de que se trata de un paso firme y no una mera declaración de intenciones, es que en apenas dos meses, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha ya 17 proyectos digitales que han supuesto un antes y un después en la asistencia sanitaria que se presta a los andaluces. Entre ellos, destaca la puesta en marcha este mismo mes de la tarjeta sanitaria virtual, que permitirá a los andaluces acceder a todos sus datos de salud, realizar gestiones desde el teléfono móvil o sacar medicamentos en cualquier farmacia del país.

La farmacia es clave también en otro de los proyectos digitales en marcha ya en Andalucía, que permite a los pacientes crónicos renovar su medicación a través de su farmacéutico sin tener que pasar por la consulta del médico.

Otros de los proyectos puestos en marcha ya en Andalucía tienen que ver con las alertas de gestión para el control de determinadas pruebas como es el caso de los cribados o el uso de la IA en el cáncer de mama. Esta herramienta complementa la lectura que hacen ya dos radiólogos distintos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y que se está implantando ya en todas las unidades de mama de Andalucía.

La gestión de colas para prevenir fallos provocados por avalanchas o errores del sistema ajenos al servicio de salud, que ya se usa en la ventanilla electrónica de la bolsa de empleo de los trabajadores sanitarios, o la unificación de todas las herramientas digitales en una única aplicación son ya pruebas reales de esta auténtica revolución digital del sistema sanitario andaluz.

No obstante, tal y como hace prever el contenido de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía, esto no ha hecho más que empezar. De cara al usuario, el desarrollo de eta estrategia permitirá de entrada tener a acceso a un mayor cantidad de datos sanitarios que les permitan la toma de decisiones. También establecer un contacto directo con los profesionales por medio de diferentes canales virtuales o un incremento del acceso a la telemedicina mediante la videollamada.

Para los profesionales va a suponer un salto cualitativo en su día a día ya que la automatización de procesos administrativos liberará al personal sanitario de tareas que no aporten valor. Además, el desarrollo de nuevas herramientas basadas en la tecnología supondrá para ello un refuerzo en materia de detección precoz pero también en el conjunto de las diferentes fases del proceso asistencial.

Además, como dato importante, hay que tener en cuenta que el sistema público de salud de Andalucía, uno de los más grandes de Europa, atiende a casi nueve millones de personas. En este sentido, el desarrollo de herramientas para la gestión y el uso del dato abre todo un camino de posibilidades para la prevención en salud y también para la puesta en marcha de una medicina más personalizada que contemple toda la información sanitaria de los pacientes.