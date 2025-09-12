Andalucía supera por primera vez la media nacional de gasto en sanidad tras tocar fondo con el PSOE

La Andalucía de Juanma Moreno ha alcanzado en 2025 un hito inédito en su sistema público de salud: por primera vez en la serie histórica, que arranca en 2002, el gasto sanitario por habitante se sitúa por encima de la media española. Según el informe Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, publicado este agosto por el Ministerio de Sanidad, la comunidad destina este año 1.764 euros por persona, frente a los 1.757 euros de la media nacional.

El salto resulta significativo si se observa la evolución de la última década. En 2014, después de 32 años del PSOE gobernando la Junta, Andalucía era la autonomía que menos invertía en sanidad, con apenas 979 euros por habitante, y se mantuvo como farolillo rojo hasta 2019. En 2018, la cifra era de 1.169 euros. Desde entonces, la Junta ha incrementado el gasto un 51%, lo que supone 594 euros más por habitante.

Ese esfuerzo inversor ha permitido que Andalucía ascienda cinco posiciones en el ranking autonómico y adelante a comunidades como Cataluña, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles en el Parlamento andaluz el cambio de tendencia: «Éramos la última comunidad en gasto sanitario cuando asumimos el Gobierno y hoy superamos, por primera vez en la historia de Andalucía, la media nacional. Desde el primer día empezamos a crecer».

Moreno ha recordado que en 2002, con el socialista Manuel Chaves al frente de la Junta, el gasto por habitante en la región se situaba en sólo 790 euros. Dos décadas después, la inversión no sólo se ha incrementado, sino que se ha traducido en una ampliación de recursos: 70 nuevas infraestructuras –siete hospitales, cinco hospitales de día, 19 centros de salud y 10 consultorios– y la incorporación de 28.000 profesionales sanitarios, dato éste que el líder de la Junta considera «clave».

El presupuesto andaluz en materia sanitaria para 2025 asciende a 15.247 millones de euros, un 7% más que el de 2024 (1.000 millones más) y un 55% más que el de 2018 (5.400 millones más). Actualmente, un tercio del presupuesto total de la Junta de Andalucía se destina a la sanidad pública.