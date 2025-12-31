Mito o realidad: una farmacéutica revela los efectos reales de tomar un vaso de agua por cada copa de alcohol

Las fiestas de fin de año suelen ser un mar de celebraciones, reencuentros familiares y brindis con amigos, lo que conlleva inevitablemente la presencia del alcohol en muchas de nuestras mesas. Y, como cada año, el consumo de alcohol viene acompañado de un recurrente deseo de evitar sus efectos secundarios, sobre todo la famosa resaca del día siguiente.

Uno de los mitos más conocidos a la hora de tratar de minimizar la resaca es la regla de beber un vaso de agua por cada copa de alcohol. Este consejo, que hemos escuchado en infinidad de ocasiones, pretende prevenir la deshidratación que produce el alcohol y, en consecuencia, aliviar la resaca. Sin embargo, como ha explicado recientemente una farmacéutica, esta estrategia no es tan eficaz como muchos creen.

Una farmacéutica aclara el mito del vaso de agua por copa de alcohol

Atida, farmacéutica y experta en salud, ha aclarado varios puntos importantes sobre el mito de beber un vaso de agua por cada copa de alcohol. «El agua no evita que te emborraches, pero sí ayuda a reducir la deshidratación», explicó Atida.

En su vídeo, la farmacéutica enfatiza que el agua no ralentiza la absorción del alcohol ni disminuye su impacto en el cuerpo. Es decir, no previene los efectos inmediatos del alcohol, como la pérdida de coordinación, los mareos o el aumento de la intoxicación.

Sin embargo, la clave de este consejo radica en la hidratación: «El alcohol es un diurético, lo que significa que promueve la eliminación de líquidos del cuerpo, y esa pérdida de agua es la que genera la deshidratación que provoca muchos de los síntomas desagradables al día siguiente», explica Atida. Por lo tanto, beber agua mientras se consume alcohol puede ayudar a mantener un equilibrio hídrico en el organismo y minimizar algunos de los efectos secundarios más molestos del consumo excesivo de alcohol, como el dolor de cabeza y la fatiga extrema.

Para comprender mejor por qué el alcohol causa deshidratación, es importante saber que el etanol, la sustancia activa en el alcohol, interfiere con la liberación de una hormona llamada vasopresina, que regula la cantidad de agua en el cuerpo. Al bloquear la acción de esta hormona, el alcohol promueve un aumento en la producción de orina, lo que resulta en una mayor pérdida de líquidos. Cuando el cuerpo no repone adecuadamente esos líquidos, se produce una deshidratación, que es uno de los principales factores que contribuyen a la resaca. La deshidratación también puede afectar la concentración, la memoria y las funciones cognitivas.

Si bien beber agua entre copa y copa no elimina por completo la resaca, Atida asegura que sí hay beneficios notables. «Beber agua mientras consumes alcohol no ralentiza la absorción del alcohol ni cambia su efecto inmediato en el cuerpo, pero sí ayuda a mantenerte hidratado, lo que puede reducir significativamente los síntomas de la resaca», señala la farmacéutica.

Además, recomienda hacerlo de manera constante durante las celebraciones. «No se trata solo de beber un vaso de agua por copa de alcohol, sino de asegurarse de estar hidratado durante toda la noche, no solo entre las bebidas alcohólicas, sino también antes y después de la fiesta», explica.

Otros Consejos Para Evitar una Resaca Severa

Aunque el agua ayuda a reducir la deshidratación, hay otros consejos que pueden ser útiles a la hora de enfrentar los efectos de una noche de alcohol. Atida sugiere que, además de mantenerse hidratado, es importante comer adecuadamente antes y durante el consumo de alcohol. «El alcohol se absorbe más lentamente cuando hay alimentos en el estómago, lo que puede reducir su impacto en el cuerpo», agrega.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, también recomienda elegir bebidas de baja graduación, ya que el alcohol fuerte y las bebidas carbonatadas pueden aumentar la velocidad con la que el alcohol se absorbe en el cuerpo. En definitiva, aunque es imposible evitar por completo los efectos del alcohol, hay maneras de hacer que la experiencia sea más llevadera, tanto durante las celebraciones como al día siguiente.

«¿Un vaso de agua por cada copa de alcohol funciona? No, no evita que te emborraches ni ralentiza la absorción del alcohol. Sin embargo, sí ayuda a reducir la deshidratación, lo que puede traducirse en menos dolor de cabeza y una resaca más llevadera. Es importante destacar que esto no debe interpretarse como un pase libre para beber más. El agua solo ayuda a compensar un poco los efectos del alcohol, no a neutralizarlos por completo».