Silicon Valley quería pagarle 15 millones por sus tierras raras, pero este agricultor lo rechazó: «Mis amigos están muy contentos»

En un momento en el que la expansión tecnológica parece no tener freno, la historia de un agricultor estadounidense de 86 años ha llamado la atención por ir a contracorriente. El hecho es que Sillicon Valley quería pagarle 15 millones por sus tierras raras pero se negó. Mientras grandes compañías vinculadas al desarrollo de centros de datos buscan terrenos amplios y bien situados para levantar sus infraestructuras, Mervin Raudabaugh, vecino del condado de Cumberland, en Pensilvania, en Estados Unidos, tomó una decisión que muchos consideran insólita.

El agricultor rechazó una oferta multimillonaria para proteger la tierra que ha trabajado durante toda su vida. Raudabaugh dedicó siete décadas a la agricultura y hoy obtiene aproximadamente la mitad de su actividad económica de sus propiedades en Silver Spring Township. El año pasado, promotores interesados en construir centros de datos de Silicon Valley le ofrecieron cerca de 60.000 dólares por cada uno de sus 261 acres, una cifra que superaba los 15 millones de dólares en total. A pesar de la magnitud de la propuesta, el agricultor respondió que no estaba dispuesto a ver sus campos convertidos en instalaciones industriales. En lugar de vender al mejor postor, optó por garantizar el futuro agrícola de la finca mediante un acuerdo de conservación.

La presión de los centros de datos sobre el suelo rural

El crecimiento exponencial del almacenamiento digital y de los servicios en la nube ha disparado la construcción de centros de datos en distintos puntos del mundo. Estas infraestructuras requieren grandes extensiones de terreno, acceso a redes eléctricas potentes y buena conectividad.

Así, zonas rurales próximas a áreas urbanas se han convertido en objetivos estratégicos para este tipo de inversiones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido en diversos informes sobre la importancia de preservar el suelo agrícola frente a otros usos que pueden comprometer la seguridad alimentaria a largo plazo.

Aunque los centros de datos no son comparables a la urbanización masiva, sí implican una transformación irreversible del terreno. Cada hectárea que deja de producir alimentos reduce la capacidad productiva del territorio.

Agricultura frente a rentabilidad inmediata de Silicon Valley

Para muchos propietarios, ofertas como la que recibió Raudabaugh resultan difíciles de rechazar. El sector agrario afronta costes crecientes en maquinaria, fertilizantes y energía, mientras los márgenes de beneficio se estrechan. En ese contexto, vender puede parecer una salida lógica.

Sin embargo, la decisión de aceptar o no una operación así no es únicamente económica. También intervienen factores identitarios, familiares y comunitarios. En zonas donde la agricultura forma parte del tejido social, la desaparición de explotaciones tiene consecuencias que van más allá de la cuenta de resultados.

La decisión de proteger la tierra

Lejos de aceptar los más de 15 millones de dólares ofrecidos por los promotores de Silicon Valley, el agricultor Raudabaugh vendió los derechos de desarrollo de su granja por algo menos de dos millones de dólares a Lancaster Farmland Trust, una entidad dedicada a la conservación de tierras agrícolas.

Este tipo de acuerdos impide que el suelo se destine a usos no agrarios en el futuro, aunque cambie de propietario.

La fórmula de las servidumbres de conservación es habitual en Estados Unidos y en varios países europeos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la protección del suelo fértil es un elemento clave dentro de las estrategias de sostenibilidad y resiliencia territorial. Mantener tierras en producción contribuye no solo a la economía local, sino también a la biodiversidad y al equilibrio ecológico.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Con su decisión, el agricultor envía un mensaje claro sobre el valor a largo plazo de la tierra. Tras 70 años de trabajo, podría haberse retirado con una fortuna considerable. Sin embargo, optó por priorizar la continuidad agrícola frente al beneficio inmediato.

Raudabaugh se pregunta qué ocurrirá con aquellas explotaciones que no puedan permitirse rechazar ofertas similares. La concentración de capital tecnológico y la presión inmobiliaria podrían acelerar la desaparición de pequeñas y medianas granjas, especialmente en áreas atractivas para la inversión digital.

El coste ambiental de la infraestructura digital

Los centros de datos de Silicon Valley no solo ocupan espacio; también consumen grandes cantidades de energía y agua para refrigeración. Aunque son esenciales para la economía digital, su implantación plantea interrogantes sobre el uso del territorio.

En este contexto, la decisión de un agricultor veterano adquiere un valor simbólico. No se trata de oponerse al progreso tecnológico, sino de recordar que el desarrollo requiere equilibrio. La transición digital no puede ignorar la función estratégica del suelo agrícola.

Un ejemplo de coherencia personal

La historia de Raudabaugh ha recibido elogios precisamente porque rompe con la lógica dominante del máximo beneficio. Su elección combina pragmatismo —al asegurar una compensación económica razonable mediante la venta de derechos— y compromiso con la actividad que ha definido su vida.

En un mundo donde la tierra se percibe cada vez más como activo financiero, su postura invita a reflexionar sobre qué modelo territorial se quiere construir.