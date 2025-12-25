Microsoft ha comenzado a realizar despidos en España tras anunciar un recorte de plantilla a nivel mundial en julio, según han desvelado a OKDIARIO fuentes cercanas de la compañía. Entonces, la gran tecnológica estadounidense advirtió que planeaba reducir un 4% su número de trabajadores. La empresa empezó en Estados Unidos (EEUU), pero en noviembre la oleada alcanzó a España. Por el momento, un total de 85 trabajadores españoles se han visto afectados.

Fuentes cercanas de la tecnológica han asegurado que diferentes equipos norteamericanos se vieron afectados por el recorte a partir de junio. En esos momentos, los directivos en España aseguraron que había que trabajar con normalidad desde este lado del Atlántico, sin temor a un contagio.

De hecho, en aquel momento, varias fuentes aseguran que la empresa, de forma interna, insistió en que los despidos «se habían acabado», al menos en «algunos departamentos». No obstante, tras lo acaecido en EEUU, los recortes comenzaron a llegar al Viejo Continente.

Así, Microsoft comenzó «poco a poco» a despedir en Europa. Un proceso algo más lento debido a que «tuvo que adaptarlo a la regulación laboral de cada país», indican las mismas fuentes.

Despidos de Microsoft en España

Y llegó el turno de los despidos de Microsoft en España. En noviembre, los primeros trabajadores españoles comenzaron a enterarse de que su tiempo en la empresa se había acabado, muchos de ellos con un extenso recorrido en la compañía tecnológica. Las mismas fuentes revelan a este periódico que incluso los jefes y directivos se enteraron «de sopetón».

Es decir, ni siquiera aquellos con alto rango dentro de la empresa preveían estos recortes de plantilla en España, enterándose al mismo tiempo que los afectados. En total, 85 empleados españoles se han visto ya perjudicados por estas medidas, «la mayoría en la subsidiaria local», explican las mismas fuentes.

Eso sí, trabajadores afectados consultados por OKDIARIO explican que han logrado acceder a una indemnización «muy buena», algo que les ha dado algo de margen para recolocarse en el mercado laboral. En ese sentido, las fuentes indican que los trabajadores estadounidenses echados en verano no tuvieron tanta suerte, pues sólo recibieron como compensación «seis semanas de paga».

Las mismas fuentes desvelan que Microsoft acumula ya «alrededor de 10.000 despidos» en lo que va de 2025. Algunos de ellos tendrán que dejar la empresa el 31 de diciembre, justo en fin de año. Una mala noticia que han recibido con poco margen.

Los recortes llegan en un momento en el que Microsoft continúa destinando grandes sumas de dinero en inversión de centros de datos, chips informáticos especializados y otras infraestructuras clave con el objetivo de impulsar sus ambiciones en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

La compañía que fundó Bill Gates estimaba que estas inversiones podrían suponer un desembolso cercano a los 80.000 millones de dólares, unos 67.800 millones de euros, en su último ejercicio fiscal. Con todo, en ese proceso, la tecnológica ha decidido recortar su plantilla, algo que lleva haciendo desde hace unos cuantos años, con un acumulado que roza los 30.000 afectados a nivel mundial hasta este año.