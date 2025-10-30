Microsoft logró incrementar su beneficio neto un 12,5% en su primer trimestre fiscal (de julio a septiembre) en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 27.747 millones de dólares (alrededor de 23.800 millones de euros), según las cuentas publicadas por la tecnológica. Además, el negocio de Azure ha destacado por disparar su cifra de negocio un 40%.

Por su parte, los ingresos trimestrales de la multinacional tecnológica alcanzaron los 77.673 millones de dólares (66.630 millones de euros), lo que supone un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

De esa cantidad, las ventas de productos aumentaron un 4,6%, hasta 15.922 millones de dólares (13.659 millones de euros), mientras que los ingresos procedentes de servicios se elevaron un 22,7%, hasta 61.751 millones de dólares (52.972 millones de euros).

Por áreas de negocio, la división de Productividad y Procesos de Negocio (que incluye el software Office, Dynamics y la red social LinkedIn) registró una facturación un 16,6% superior, hasta 33.020 millones de dólares (28.326 millones de euros). El negocio de Informática Personal, donde se engloban Windows y Xbox, creció un 4,4%, hasta 13.756 millones de dólares (11.800 millones de euros).

Resultados de Microsoft

Por su parte, la división de Nube Inteligente incrementó sus ingresos un 28,2% interanual, hasta 30.897 millones de dólares (26.505 millones de euros), impulsada por un fuerte avance del 40% en el negocio de Azure.

«Nuestra nube a escala planetaria y nuestra plataforma de IA, junto con los copilotos en sectores de alto valor, están impulsando una amplia difusión y un impacto real», afirmó Satya Nadella, presidente y consejero delegado de Microsoft, quien subrayó que la multinacional sigue incrementando sus inversiones en IA, tanto en capital como en talento, «para aprovechar la enorme oportunidad que se avecina».

«Hemos tenido un excelente comienzo de año fiscal, superando las expectativas en ingresos, beneficios operativos y ganancias por acción», declaró Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft.

Microsoft recuperó esta semana los 4 billones de dólares (3,43 billones de euros) de capitalización bursátil, impulsada por la actualización de su acuerdo de asociación con OpenAI, suscrito en 2019, que otorga al gigante de Redmond alrededor del 27% del capital social de OpenAI Group PBC, cuyo valor se estima en unos 135.000 millones de dólares (115.810 millones de euros).