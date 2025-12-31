Los 80 cargos del PSOE, familiares y amigos de Sánchez señalados por la corrupción que deja 2025

El sanchismo es ya una gran matrioska de la corrupción. Las investigaciones policiales, judiciales y periodísticas, y las propias revelaciones de los principales implicados –como las entrevistas de José Luis Ábalos y Koldo García en OKDIARIO antes de entrar en prisión– han sido determinantes en el último año. Los casos han ido encajando como esas muñecas rusas.

Un 2025 que ha apuntalado los indicios de una caja B en Ferraz, pagos de efectivo en sobres, presunta financiación ilegal, mordidas, adjudicaciones irregulares, enchufes, movimientos en la cloaca, chivatazos, sobornos, gastos en prostitución, acusaciones de acoso sexual (corrupción moral) y hasta pucherazos en el corazón del partido que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez.

Al jefe del Ejecutivo más cercado por la putrefacción de la cosa pública, le han estallado los escándalos desde su círculo personal hasta el de sus grandes amistades y principales colaboradores. Muchos de ellos, incluso el propio Sánchez, han tenido que desfilar por la comisión de investigación impulsada por el PP en el Senado, donde han comparecido hasta el momento más de 70 imputados y acusados, incluyendo aquí empresarios.

Los investigados están acusados de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, cohecho… y organización criminal, entre otros delitos. Así se resume el peor año de Sánchez en La Moncloa, el mismo que deja estos 80 cargos del PSOE, familiares y amigos del presidente señalados por la corrupción.

‘Caso Begoña Gómez’

-1. Pedro Sánchez, líder del PSOE y presidente del Gobierno.

-2. Begoña Gómez, esposa de Sánchez y ex codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM.

-3. Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa.

-4. Juan Carlos Barrabés, fundador del Grupo Barrabés y gurú de la cátedra de Begoña Gómez.

-5. David Cierco Jiménez de Parga, ex presidente de Red.es.

‘Caso Hermano Sánchez’

-6. David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Sánchez y ex jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. El juicio contra él y los otros diez encausados -a continuación en esta lista- está fijado para el próximo 28 de mayo.

-7. Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz.

-8. Luis María Carrero, ex asesor en Moncloa y ex jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas en la Diputación de Badajoz.

-9. Ricardo Cabezas, delegado de Políticas Sociales en la Diputación de Badajoz y ex diputado del área de Cultura.

-10. Cristina Núñez, ex diputada delegada de Cultura en la Diputación de Badajoz.

-11. Juana Cinta, ex directora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz.

-12. Manuel Candalija, ex jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas de la Diputación de Badajoz.

-13. Félix González, ex jefe de sección de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz.

-14. Emilia Parejo, directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz en 2022.

-15. Elisa Moriano, ex directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz.

-16. Francisco Martos, diputado delegado del área de Cultura en 2022.

‘Caso ex fiscal general’

-17. Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Sánchez y condenado por revelación de secretos.

Caso Ábalos/Koldo/Cerdán

-18. José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE (2017-2021) y ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

-19. Koldo García Izaguirre, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y custodio de los avales de las primarias de Sánchez.

-20. Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García y ex trabajador de las empresas públicas Ineco y Emfesa.

-21. Patricia Uriz, ex pareja de Koldo García que intervenía en los cobros de Ferraz.

-22. Santos Cerdán León, ex secretario de Organización del PSOE (2021-2025) y ex diputado por Navarra. Pasó 142 días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) entre junio y noviembre de 2025.

-23. Paqui Muñoz Cano, esposa de Santos Cerdán y ex candidata del PSOE en Navarra.

-24. Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán y concejal en el Ayuntamiento de Milagro (Navarra).

-25. Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán que fue contratado por la empresa Servinabar, implicada en la trama PSOE.

-26. Juanfran Serrano, ex mano derecha de Santos Cerdán en el PSOE y actual secretario de Política Municipal de la Ejecutiva de Sánchez.

-27. Francisco Javier Herrero, ex director general de Carreteras.

-28. Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif (2018-2021) y ex secretaria de Estado de Transportes.

-29. Ángel Contreras, ex presidente de Adif (2023-2024).

-30. Camino Arce, ex subdirectora general de Construcción de la Dirección General de Carreteras.

-31. Jesús Manuel Gómez, ex subsecretario de Transportes.

-32. Michaux Miranda, ex jefe de personal de Adif.

-33. Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado.

-34. Francisco Toledo Lobo, ex presidente de Puertos del Estado.

-35. Pedro Saura, ex secretario de Estado de Transportes (2018-2021) y actual presidente de Correos.

-36. Raquel Sánchez, ex ministra de Transportes (2021-2023) y actual presidenta de Paradores de Turismo SA.

-37. Ricardo Mar, ex jefe de gabinete de Ábalos en Transportes y actual secretario general de Paradores de Turismo SA.

-38. Vicente Calzado Téllez, director general de Emfesa.

-39. Antonio Fernández Menéndez, ex coordinador en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Enchufes de amigas de Ábalos

-40. Carmen Librero Pintado, ex presidenta de Ineco (2018-2022).

-41. Jesús Casas Grande, presidente de Tragsa.

-42. Juan Pablo González Mata, director de Tragsatec.

-43. Ignacio Zaldívar, ex subdirector de Gestión Administrativa en Adif.

Pagos de la ‘caja B’ de Ferraz

-44. Mariano Moreno Pavón, ex gerente del PSOE y actual presidente de Enusa.

-45. Ana María Fuentes, gerente del PSOE.

-46. Celia Rodríguez, secretaria de Ferraz.

-47. Covadonga San Pedro, trabajadora de Ferraz.

‘Caso mascarillas’

-48. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

-49. Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la Vicepresidencia primera del Gobierno.

-50. Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta del Gobierno de Baleares.

-51. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente del Gobierno de Canarias.

-52. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

-53. Rafael Pérez Ruiz, ex secretario de Estado de Seguridad.

-54. Daniel Belmar Prieto, ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Canarias, ‘caso mascarillas’

-55. Conrado Domínguez, ex director del Servicio Canario de Salud.

-56. Antonio Olivera, ex director del Gabinete del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

-57. David Delgado, asesor de Ángel Víctor Torres en la Presidencia de Canarias.

-58. Ana María Pérez, ex directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud.

‘Caso hidrocarburos’

-59. Teresa Ribera Rodríguez, ex ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y actual vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva.

-60. Marc Pons Pons, ex jefe de Gabinete de Teresa Ribera en el Ministerio para la Transición Ecológica.

-61. Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

-62. Juan Ignacio Díaz Bidart, ex director de Gabinete de Reyes Maroto en el Ministerio de Industria.

-63. Cristian Corvillo Aguilar, ex candidato del PSOE andaluz y próximo a Koldo García.

Caso Servinabar/Adif/SEPI

-64. Leire Díez, ex directora de Filatelia, Museo Postal y Telegráfico de Correos; ex directora de Comunicación de Enusa; ex representante de la SEPI; ex concejal socialista en Cantabria; fontanera de Ferraz para las cloacas y colaboradora de Santos Cerdán.

-65. Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI.

-66. María Chivite, presidenta de Navarra.

-67. Óscar Chivite, tío de María Chivite y consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra.

-68. Bernardo Ciriza Pérez, ex consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra

-69. Pedro Andrés López Vera, ex director general de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.

-70. Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos y ex jefe de Gabinete de Sánchez en la oposición.

-71. Bartolomé Lora Toro, vicepresidente de la SEPI.

Primarias del PSOE

-72. Francisco Martín Aguirre, ex presidente de Bancal de Rosas y actual delegado del Gobierno en Madrid.

-73. Pedro Luis Egea Vega, ex tesorero de la asociación Bancal de Rosas.

‘Caso Plus Ultra’

-74. José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y amigo del empresario valenciano Julio Martínez Martínez, uno de los investigados en el caso Plus Ultra.

Acoso sexual

-75. Francisco José Salazar, ex secretario General de Planificación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

-76. Antonio Hernández, ex director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

-77. Antonio Navarro, ex líder del PSOE de Torremolinos (Málaga).

-78. José Tomé, ex presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos.

-79. Francisco Luis Fernández Rodríguez, ex alcalde de Belalcázar (Córdoba).

-80. Toni González, ex vicesecretario del PSOE en la provincia de Valencia y alcalde de Almussafes.