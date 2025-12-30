El PP cita a Ábalos el 8 de enero en el Senado para que abra «la caja fuerte de los secretos de sanchismo»

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está llamado a comparecer el jueves 8 de enero en la comisión de investigación del Senado, tras la citación del Partido Popular, que ejerce su mayoría absoluta en la cámara para llamar al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, actualmente está en prisión debido a su implicación en la trama de corrupción que salpica al PSOE. El PP busca que Ábalos «abra la caja fuerte de los secretos del sanchismo».

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que se habilita el mes de enero en lo que respecta a la comisión de investigación de la Cámara Alta de las Cortes con la citación de José Luis Ábalos, «el otro número dos de Sánchez», que recoge el testigo de su sucesor como secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien compareció el pasado 17 de diciembre y mandó un recado a Pedro Sánchez. «Mejor estar solo que mal acompañado», deslizó el ex militante socialista.

García ha hablado de un «año perdido, paralizado y degradado por culpa del sanchismo» y ha resumido los escándalos del Gobierno en «la parálisis legislativa, la instrumentalización de las instituciones, los ataques a las mujeres y la corrupción, mucha corrupción».

La portavoz popular ha incidido en los «12 meses, 12 causas del sanchismo» y ahí ha repasado los casos de Santos Cerdán, el propio José Luis Ábalos, Koldo García, David Sánchez, «el hermanísimo», o Begoña Gómez. Asimismo, también ha recordado que el PSOE de Sánchez está salpicado por «mordidas en obra pública» o por «fajos de billetes y dinero en efectivo que circulaban por Ferraz», como también por «acosos sexuales en Moncloa y en Ferraz» que han derivado en un presidente del Gobierno «protegiendo a machistas y desprotegiendo a las víctimas».

A continuación, Alicia García ha anunciado que en lo que respecta a la comisión de investigación, arrancan 2026 «con el otro número 2 de Sánchez, Ábalos, compareciendo» en el Senado. «No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez, tiene la caja fuerte y llave de los secretos del sanchismo», ha subrayado la dirigente del PP. «Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles», ha proclamado.

José Luis Ábalos lleva en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en la cárcel junto con el que fuera su asesor, Koldo García. El Alto Tribunal ha convocado una vista para el próximo 15 de enero en la que analizará el recurso de apelación que presentó Ábalos contra su entrada en prisión provisional.

Si bien la citación de Ábalos ya tiene fecha, con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno al que el PP también ha llamado a comparecer, aún se desconoce. «Es el padre del sanchismo», ha recordado García en referencia al socialista.

La manta de Ábalos

En una entrevista exclusiva en OKDIARIO, justo antes de entrar en la cárcel de Soto del Real, José Luis Ábalos dejó claro que en el PSOE «todos» y no sólo él o su asesor, Koldo García, cobraban dinero en efectivo en sobres. «Al Comité Federal íbamos 200 y había una caja de dinero con la que te pagaban en cash, pin pin pin pin», subrayó el que fuera secretario de Organización socialista en conversación con el director de este periódico, Eduardo Inda.

También con respecto al actual presidente del Gobierno, Ábalos aseguró que este le «filtró» en Moncloa «la investigación secreta de la Físcalía» a Koldo García. Asimismo, el ministro de Transportes entre 2020 y 2021 también hizo referencia en la citada entrevista que «Sánchez también hacía comentarios machistas», algo que el presidente del Gobierno niega haber hecho y denuncia. El próximo 8 de enero, en su primera declaración tras la entrevista en OKDIARIO, José Luis Ábalos tendrá la oportunidad de, como busca el PP, «abrir la caja fuerte de los secretos del sanchismo».