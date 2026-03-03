Desfile de Saint Patrick’s 2026 en Madrid: cuándo es y el recorrido de los gaiteros
El desfile de Saint Patrick’s 2026 volverá a llenar de música, color verde y ambiente festivo el centro de Madrid en una de las celebraciones más esperadas del año. Coincidiendo con la programación de la Semana de Irlanda, la capital se convertirá en escenario de una jornada que busca reforzar los lazos culturales entre España e Irlanda, poniendo en valor la tradición celta.
La festividad se celebra el 17 de marzo porque es el aniversario de la muerte de San Patricio, fallecido en el año 461 en Saul, en el condado de Down, donde fundó su primera iglesia. El primer desfile no se celebró en Irlanda, sino en Boston en 1737, y en 1766 en Nueva York. En Irlanda tuvo lugar en 1903 en Waterford y en 1931 en Dublín. Luke Wadding impulsó que el día fuera festivo oficial.
Desfile de Saint Patrick’s 2026 en Madrid
Turismo de Irlanda celebra un año más en Madrid la Semana de Irlanda, un completo programa de actividades en torno al Día de San Patricio (17 de marzo) que pone en valor la cultura irlandesa y su conexión con las raíces celtas de España. La cuarta edición se celebrará del 10 al 17 de marzo de 2026, con una agenda repleta de conciertos, danza, literatura, cine y gastronomía, convirtiendo la capital en un punto de encuentro cultural. El gran broche final será el popular desfile por el centro de la ciudad, previsto para el sábado 14 de marzo. El desfile de Saint Patrick’s 2026 arrancará a las 17:00 horas desde el edificio Metrópolis y recorrerá la Gran Vía de Madrid hasta la Plaza de España, con música, gaiteros y actuaciones en directo.
Programación
«¡La Semana de Irlanda regresa a Madrid con más fuerza que nunca! Prepárate para sumergirte en el espíritu vibrante de las celebraciones del Día de San Patricio, que este año teñirán de verde la capital madrileña del 10 al 17 de marzo durante esta IV Edición de la Semana de Irlanda.
Disfruta de una programación repleta de actividades para todos los gustos: música en vivo, espectáculos de danza irlandesa, literatura, cine, gastronomía, deportes tradicionales y, como broche de oro, un espectacular desfile de San Patricio que llenará la Gran Vía de Madrid con más de 1.200 participantes entre bandas de gaitas, animación y baile irlandés.
Además, encontrarás eventos gratuitos, actividades con registro gratuito previo y otras con entrada de pago. ¡No te pierdas la oportunidad de explorar y sumergirte en la riqueza cultural de Irlanda!», detalla Ireland.
10 de marzo de 2026
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society en la estación de metro de Gran Vía, Madrid» — 18:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
11 de marzo de 2026
- «Desperate Literature con Eimear McBride» – 19:30 horas, Casa del Lector, Madrid.
- «Espíritu celta en el Camino de Santiago: «The Camino Voyage»» – 19:30 horas, Centro Cultural Casa de Vacas, Madrid.
- «Sesión abierta de entrenamiento de fútbol gaélico» – 20:00 horas, Centro Deportivo Municipal Orcasitas, Madrid.
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society» – 18:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
12 de marzo de 2026
- «Celtic Cafe con Emerald English» – 19:00 horas, Collin’s Irish Tavern, Madrid.
- «Lectura dramatizada del Acto 2 de El Arado y las Estrellas (The Plough and the Stars)» — 19:00 horas, Madrid & Darracot, Madrid.
- «Circuito literario de la literatura irlandesa con Librería Parenthesis» – 19:30 horas, Librería Parenthesis, Madrid.
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society en la estación de metro de Gran Vía, Madrid» – 18:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
13 de marzo de 2026
- «Encuentro de traductores de obras irlandesas con Editorial Ybernia» – 19:00 horas, Librería La Anónima, Madrid.
- «Proyección de «The Outcasts»» – 19:45 horas, Cine Doré, Madrid.
- «Concierto de Irish Treble en Ávila» — 20:30 horas, Teatro Santo Tomás, Ávila.
- «Cerámica e Irlandés para Principiantes con Barro Umami y La Casa Gaélica» – 17:30 horas, Calle Doña Urraca 29, Madrid.
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society» – 18:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
14 de marzo de 2026
- «Desfile de San Patricio en Gran Vía» – 17:00 horas, Gran Vía, Madrid.
- «Concierto de Irish Treble en Valladolid» – 20:00 horas, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid.
- «El coro de cámara Opus 96 de Irlanda celebra su 30.º aniversario con una gira musical por Irlanda» – 19:30 horas, Iglesia Anglicana de San Jorge, Madrid.
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society en la estación de metro de Gran Vía, Madrid» – 13:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
15 de marzo de 2026
- «Céilí en Callao» – 12:00 horas, Plaza del Callao, Madrid.
- «Carrera del Día de San Patricio de los Madrid Hash House Harriers» – 13:00 horas, Hoyo de Manzanares, Madrid.
- «Concierto de Irish Treble en Madrid» – 20:30 horas, Sala Galileo Galilei, Madrid.
- «St. Patrick’s Céilí Club con Luna Celta Dance» – 17:00 horas, Arganzuela, Madrid.
- «Concierto de St.Patrick´s day con KINNIA» – 20:00 horas, Sala Nazca, Madrid.
- «Carrera por el Día de San Patricio con La Casa Gaélica» – 10:45 horas, Parque del Retiro, Madrid.
- «The Trebolmakers Concierto Saint Patrick´s day» – 13:00 horas, Sala Rockville, Madrid.
- «Danza y música irlandesa con UCD Dance Society» – 13:00 horas, Metro de Gran Vía, Madrid.
Con esta iniciativa, Madrid aspira a consolidarse como una de las grandes ciudades europeas que celebran Saint Patrick’s Day 2026 con mayor proyección internacional.
