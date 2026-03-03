La guerra interna rompe al PSOE valenciano de Diana Morant a 15 meses de las elecciones

La imposición no ofrece nunca buenos resultados. Y esto es lo que viene pasando con la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. Impuesta por Pedro Sánchez por miedo a que alguien del sector próximo a José Luis Ábalos se hiciera con las riendas de la Federación Socialista valenciana, una de las tres más importantes de España junto a Madrid y Andalucía, Sánchez impuso a su ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant, como secretaría general del PSPV. Corría el mes de marzo de 2024. Dos años después, la guerra interna está abierta en la provincia de Valencia, donde el enfrentamiento entre la dirección del PSPV autonómica y la provincial es más que evidente. En la provincia de Alicante, la principal agrupación, la de la capital, está dirigida por una Gestora cuya cúpula no está dirigida por un alicantino de la capital, sino un eldense. Y en Almusafes, en Valencia, el escándalo es mayúsculo, con denuncias y una contestación casi mayoritaria contra Diana Morant.

En el caso de la guerra entre el PSPV y el PSOE de la provincia de Valencia, su origen hay que buscarlo en el último congreso extraordinario de los socialistas valencianos. Horas antes de su proclamación y de la designación de su nueva ejecutiva, Diana Morant le mostró los estatutos socialistas a Carlos Fernández Bielsa. Y le dio a elegir entre un puesto en su dirección o dedicarse al PSOE de la provincia de Valencia. Bielsa no dudó, y optó por revalidar la secretaría general del PSOE en la provincia de Valencia, aún quedándose fuera de la dirección autonómica.

Dos días después de aquello, el alcalde de Ribarroja, Robert Raga, se presentaba contra Bielsa para liderar Valencia, en una maniobra que tenía el sello del lado de Diana Morant. El propio Raga se declaró más tarde de Diana Morant y realizó una presentación a la que no faltó un alto cargo del PSOE valenciano afín a la dirección de Diana Morant.

Pese a todo ello, Carlos Fernández Bielsa ganó. Fue la primera derrota de Diana Morant a nivel interno. Y sus secuelas duran hasta hoy. Así, en el pleno de febrero de la Diputación de Valencia, la diputada de Ens Uneix (Nos Une), Natalia Enguix, dejó meridianamente claro que el secretario de Organización de Diana Morant y mano derecha de la secretaria general en el PSPV, Vicent Mascarell, «sólo se dedica a boicotear» los acuerdos a que llega en la institución provincial el antes citado, Carlos Fernández Bielsa.

El PSOE de la ciudad de Alicante se encuentra dirigido por una Gestora desde mayo de 2025. Y no hay intención de que la Gestora deje de existir ante de los comicios de 2027. Entre otras cosas porque lo que pretenden es que quien lidere esa candidatura, cosa por decidir, dirija, a su vez, el PSOE local.

Quien lidera la Gestora es José Antonio Amat, concejal en Elda y hombre del secretario provincial, el también eldense Rubén Alfaro. Por tanto, se da la circunstancia que enerva a un buen número de las bases socialistas de la ciudad de Alicante que la Agrupación Local está controlada por un concejal de Elda y que no va a dejar de estarlo hasta las elecciones. Algo, incomprensible para una ciudad como Alicante, la segunda de la Comunidad Valenciana.

El caso de Almusafes, ubicada en la comarca de la Ribera Baja, en Valencia, Diana Morant hizo unas declaraciones a la Cadena Ser el pasado 7 de febrero, en el sentido de que las mujeres socialistas «ya no aceptan más puteros», tras ser preguntada por el alcalde de Almusafes, el socialista Toni González, que había sido acusado de un presunto acoso por una militante del PSOE valenciano. González había abandonado el PSPV en diciembre, pero continuaba de alcalde, con el apoyo de todo el PSOE local y el de la comarca.

Hace escasas horas, la situación ha dado otro giro, cuando nada menos que 300 militantes socialistas de la Agrupación del PSOE en Almusafes emitieron un comunicado de respaldo a su alcalde y rechazo a su secretaria general, la citada Diana Morant. Y condenaban expresa y «enérgicamente» los «insultos» de Diana Morant a su alcalde.

A todo ello, se suma la marcha de las encuestas. En Valencia, las bases creen que Diana Morant no ha sabido liderar al partido y a la población tras la DANA. Se ha quedado en la crítica a Mazón. No ha reivindicado a su propio Gobierno ni ha liderado iniciativas tras la riada. Y le auguran una salida en caso de una más que previsible, a tenor de las encuestas, derrota electoral.