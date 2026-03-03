La entidad referencial del valenciano rechaza escribir Valencia como los catalanes: «No más imposiciones»

Lo Rat Penat, la entidad históricamente referencial de la lengua valenciana ha dictado sentencia. Y ha mostrado su rechazo a que el nombre que denomina a la capital de la Comunidad Valenciana, el de Valencia, se escriba en valenciano como en catalán: València. A esta denominación es a la que Lo Rat Penat ltilda de «forma alienígena». La citada entidad aboga por Valéncia.

Además, la citada entidad rechaza «cualquier imposición que obligue a los valencianos a escribir el nombre de su tierra de acuerdo con criterios que no respeten la fonética tradicional». También, hace un llamamiento al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana «para escuchar al pueblo valenciano sus entes históricos y actuar con coherencia en la defensa real y efectiva» del valenciano. De facto, una alusión frente a los criterios de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) que aboga por el término València, que en ambientes valencianistas se considera catalanista y tendente a la unidad de la lengua.

La alusión de Lo Rat Penat al término Valéncia se produce en las vísperas del Día de la Lengua y la Cultura Valenciana, que se celebra este 3 de marzo y que conmemora el fallecimiento de Ausías March. En fecha tan señalada, Lo Rat Penat «reafirma», además, «su firme compromiso con la defensa de la personalidad de la lengua valenciana».

Lo Rat Penat fue fundada en 1878. Tiene un gran peso social en Valencia. Y es, además, la misma entidad que reclamó públicamente y a través de sus redes sociales la dimisión de la ministra de Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, «por asegurar que los valencianos hablamos catalán», el pasado 30 de septiembre.

El Ayuntamiento aprobó a finales de 2025 la forma bilingüe Valéncia y Valencia para la ciudad. Esa decisión se fundamentaba en un informe técnico y en la pronunciación tradicional. Pero, la Academia Valenciana de la Lengua no es de ese parecer. Y considera la forma correcta y única la forma València.