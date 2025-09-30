La entidad referencia del valenciano pide que Morant dimita por decir que los valencianos hablan catalán

Lo Rat Penat, una entidad valencianista de gran tradición histórica y cultural, fundada en 1878 y con gran peso social en Valencia ha reclamado públicamente y a través de sus redes sociales la dimisión de la ministra de Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, «por asegurar que los valencianos hablamos catalán». En concreto, Lo Rat Penat solicita la dimisión de Diana Morant por dos de sus manifestaciones. Una, «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla catalán». Y otra, la denominación valenciano/catalán «es la correcta».

Lo Rat Penat «condena» esas manifestaciones de Diana Morant, porque son «profundamente insultantes para el pueblo valenciano» y suponen «un menosprecio» al valenciano, además de que «atentan contra la dignidad y autoestima de todos los valencianos».

Recuerda la entidad que el valenciano «no es una mera variante subordinada», sino «una lengua histórica reconocida por nuestro Estatuto de Autonomía y que forma parte esencial de nuestra identidad colectiva». Y agrega que la inmensa mayoría de los valencianos «ni nos sentimos ni nos sentiremos nunca incluidos ‘cuando se habla del catalán’».

La petición de dimisión de Diana Morant por parte de Lo Rat Penat se produce después de que la ministra de Universidades manifestase que la denominación valenciano-catalán, recuperada recientemente por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, el también socialista Ximo Puig, «es lo correcto». Esa denominación forma parte de la estrategia de los independentistas defensores de los países catalanes de una lengua común para un territorio común.

Se da la circunstancia de que titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Pedro Sánchez, José Manuel Albares, reconoció el pasado 3 de septiembre, que el Ejecutivo del que tanto Diana Morant como él forman parte no tiene previsto reclamar a las instancias correspondientes que el valenciano sea lengua oficial de Unión Europea. Algo que el Sánchez y sus ministros sí se ha apresurado a hacer con el catalán, el gallego y el euskera.

Diana Morant hizo mención a unas recientes manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista en la Ser: «Yo no sacaría de contexto ni iría más allá de las declaraciones que hizo el ministro Albares, porque todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán es catalán / valenciano, por supuesto».

Diana Morant agregó que, «de hecho, el Gobierno de España, en todas las facetas, utilizamos esa doble denominación». Una afirmación que de facto sitúa al valenciano en una posición de abandono por parte Ejecutivo de Pedro Sánchez. Algo insólito viniendo, además de la ministra de Universidades, que es una de las responsables en el Gobierno de velar por todas y cada una de las lenguas autonómicas.

Diana Morant, además, expuso que recientemente estuvo en un «desayuno informativo» en Valencia el presidente de la Generalitat de Cataluña, el también socialista Salvador Illa, «y no hizo falta un pinganillo».

Frente a este intento del Gobierno de Pedro Sánchez de introducir el valenciano como una lengua asimiliada y común con el catalán, el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón prepara también una ley de señas de identidad valencianas. Una de ellas, la lengua. Además, el propio Mazón, ya advirtió tiempo atrás que su Gobierno no concedería ayudas a entidades que no respetasen el Estatuto de Autonomía valenciano.