Quién es Jordi Sevilla: su edad, esposa, hijos, sus cargos en el PSOE y el manifiesto contra Pedro Sánchez

Jordi Sevilla es una de las figuras más reconocibles del socialismo español de las últimas décadas, tanto por su papel como dirigente del PSOE y ministro durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como por su perfil intelectual y técnico. En los últimos años, su nombre ha vuelto a la actualidad política tras sumarse a un manifiesto crítico con la actual dirección del partido y con Pedro Sánchez, reabriendo el debate interno en el socialismo español.

Quién es Jordi Sevilla y cuántos años tiene

Jordi Sevilla Segura nació en Valencia en 1956, por lo que tiene 68 años. Es licenciado en Ciencias Económicas y pertenece al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, una de las élites funcionariales de la Administración española.

Antes de dar el salto a la primera línea política, desarrolló una carrera técnica en el sector público, lo que marcó su perfil como político con fuerte base económica y administrativa, una característica que le acompañaría durante toda su trayectoria.

¿Tiene hijos Jordi Sevilla?

Sí, Jordi Sevilla tiene hijos, aunque ha protegido su identidad y vida privada. No se les conoce vinculación con la política ni con cargos públicos, y Sevilla nunca ha utilizado su vida familiar como parte de su proyección pública.

El manifiesto de Jordi Sevilla contra Pedro Sánchez

En los últimos meses, el nombre de Jordi Sevilla ha reaparecido en la actualidad tras firmar un manifiesto crítico con Pedro Sánchez y la actual dirección del PSOE, en el que se cuestiona el rumbo político del partido, su estrategia institucional y determinadas alianzas.

El documento, suscrito por antiguos dirigentes, intelectuales y militantes históricos, denuncia lo que consideran una deriva del PSOE «alejada» de los principios socialdemócratas clásicos, así como una pérdida de autonomía del partido frente a sus socios parlamentarios.

La adhesión de Sevilla al manifiesto ha tenido especial relevancia por su pasado como ministro socialista y por haber sido durante años una de las voces económicas más influyentes del partido. Su posición refuerza la idea de una corriente crítica interna formada por antiguos referentes del PSOE que se muestran abiertamente distanciados de Pedro Sánchez.

Todos los cargos anteriores de Jordi Sevilla

A lo largo de su carrera, Jordi Sevilla ha ocupado numerosos cargos de relevancia tanto en el ámbito político como institucional: