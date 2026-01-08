Santos Cerdán recurre a la vía judicial para que el PSOE pague a sus abogados

Los abogados de Santos Cerdán han recurrido a la vía judicial para que el PSOE pague sus honorarios de defensa. El que fuera secretario de Organización dice que no tiene dinero, pese a descubrir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha cobrado mordidas en contratos públicos, y considera que es el seguro del PSOE el que debe sufragar su defensa.

Los abogados de la trama PSOE se han cansado de no cobrar. Santos Cerdán, en un primer momento, trató de contratar a un abogado vinculado al PSOE, que se negó a ejercer, y finalmente decidió fichar a los penalistas Benet Salellas y Jacobo Teijelo.

El catalán Salellas fue abogado en el juicio del procés y Teijelo le ayudaría en la defensa desde Madrid, especialmente cuando Cerdán ingresó en la cárcel madrileña de Soto del Real y había que ir a visitarle casi cada semana.

Santos Cerdán hizo un primer pago a sus abogados de cerca de 10.000 euros para comenzar su defensa. Lo hizo mediante transferencia bancaria, sin embargo, la minuta de los abogados asciende a una cantidad muy superior.

La póliza del PSOE

Santos Cerdán considera que su defensa la debe pagar el PSOE, ya que el partido contrató anualmente desde 2018 a las empresas Lloyd’s Insurance Company y Exsel un seguro de responsabilidad civil profesional para él que establecía una cobertura de hasta 1,5 millones de euros.

Tal como consta en el documento en posesión de OKDIARIO, la aseguradora podría cubrir hasta una hipotética fianza para salir de prisión provisional. Además, en la póliza se incluían los gastos de su defensa judicial si las presuntas comisiones ilegales las cobró en el ejercicio de sus funciones como secretario de Organización del partido y si no son «actos deshonestos o maliciosos».

El PSOE asegura a OKDIARIO que Santos Cerdán tenía a su disposición una póliza de responsabilidad civil personal que debe ser él quien la active y ha de ser él quien contacte con la compañía aseguradora, justamente por el carácter personal de la póliza.

Santos Cerdán sin blanca

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el partido y su gran negociador con los socios de Gobierno ha alegado que, a raíz de su imputación judicial, no tiene dinero para sufragar sus gastos de defensa, pese a que ha cobrado 19.000 euros de indemnización del Congreso de los Diputados. La mayoría de estos fondos los cobró estando encarcelado tras solicitarlos él mismo personalmente.

La indemnización puede cobrarse durante un máximo de dos años y se paga mes a mes. Los ex parlamentarios deben comunicar a la Cámara Baja si su situación de ingresos varía, puesto que si empiezan a percibir un sueldo, dieta o pensión, dejarían de cobrar esta paga. Cerdán ha decidido, por el momento, no trabajar y cobrar esta indemnización.

La familia ha dejado Madrid abandonando el ático de lujo que le pagaba una empresa de la trama y han vuelto a su pueblo natal en Milagro (Navarra). Fuentes de su entorno aseguran que su hija ha tenido que dejar la universidad privada en la que estudiaba en Madrid ante la imposibilidad de pagar las mensualidades que cuesta.

Ábalos sin abogados

Los abogados de José Luis Ábalos también han tenido problemas con los pagos y, por motivos de incumplimientos contractuales, han dejado la defensa del que fuera ex ministro de Transportes.

Fuentes consultadas aseguran que su renuncia pilló desconcertado al ex ministro que, por el momento, no apuesta porque su defensa la lleve un abogado de oficio. Ábalos tenía propuestas de varios letrados antes de entrar en prisión, a los que podrá tantear para su nueva defensa.

Ábalos también continúa con sus procedimientos judiciales por temas de honor desde dentro de prisión. El ex ministro interpuso demandas de conciliación contra varios medios de comunicación, periodistas y contra una web de escorts, que utilizó su imagen para promocionar servicios de trabajadoras sexuales.

El ex ministro también puso una demanda de conciliación a Claudia Montes, Miss Asturias +30 años en el año 2017, por sus declaraciones en televisión. Esta comparecencia en los Juzgados de Gijón está pendiente de ser señalada.

Tras las demandas de conciliación, Ábalos está dispuesto a interponer las querellas por intromisión al honor y a la intimidad en los tribunales. El ex ministro tendrá que buscar financiación para continuar estos procedimientos judiciales.