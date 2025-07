El PSOE aseguró a Santos Cerdán con 1,5 millones de euros por «actos incorrectos» pero no «deshonestos»

El PSOE ha contratado anualmente desde 2018 con las empresas Lloyd’s Insurance Company y Exsel un seguro de responsabilidad civil profesional para Santos Cerdán que establece una cobertura de hasta 1,5 millones de euros que incluiría los gastos de su defensa judicial si las presuntas comisiones ilegales las cobró en el ejercicio de sus funciones como secretario de Organización del partido y si no son «actos deshonestos o maliciosos».

Tal como consta en el documento que desvela OKDIARIO, la aseguradora podría cubrir hasta una hipotética fianza para salir de prisión provisional. Sin embargo, si cubre ese u otros gastos judiciales como la minuta de los abogados sería reconocer que el PSOE estaba al tanto de las maniobras. Podría incluso acercar la tesis de que estamos ante un caso de financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez.

Fuentes pulsadas por este periódico confirman que Cerdán solicitó que Ferraz activara ese seguro de responsabilidad civil profesional. Sin embargo, Pedro Sánchez y los nuevos responsables de la Secretaría de Organización le han dado la negativa por respuesta.

A pesar de que Cerdán quiere ese pago a cambio de su lealtad con Sánchez y no tirar de la manta, el PSOE por ahora le da con la puerta en las narices. Ferraz no quiere aceptar la tesis de Cerdán de que no ha cometido ilegalidades y que es víctima de una cacería de una operación de la derecha.

El documento de la póliza, firmado el 20 de noviembre de 2024, especifica que el seguro cubre la «responsabilidad civil derivada de su Actividad Profesional» y mantiene su vigencia hasta el 20 de diciembre de 2025.

El número tres del PSOE hasta su entrada en prisión figura como «tomador» de una póliza cuya prima anual de 5.907,50 euros ha sido sufragada íntegramente por el PSOE desde el 21 de diciembre de 2018. La cobertura, gestionada a través de la correduría Exsel Underwriting Agency, incluye un límite específico de 104.000 euros anuales para «gastos de gestión».

El documento de Lloyd’s establece que el asegurado queda protegido por «reclamaciones formuladas contra el asegurado por vez primera durante el período de seguro, por razón de un acto profesional incorrecto». La definición de «actividad profesional» se circunscribe expresamente a «secretario de organización», el cargo que Cerdán ha desempeñado en el PSOE hasta su reciente dimisión.

La póliza señala una «fecha retroactiva» del 21 de diciembre de 2018. Esto significa que cualquier reclamación derivada de actos posteriores a esa fecha también quedaría cubierta por el seguro, siempre que se formulen durante el período de vigencia.

Exclusiones específicas

Sin embargo, la póliza establece múltiples exclusiones que podrían eximir a Lloyd’s de hacer frente a los gastos de defensa. El documento especifica que quedan excluidas «las reclamaciones derivadas del asesoramiento financiero y de las actividades de agente financiero». Precisamente gestionar ingresos de constructoras podría encajarse en ese punto.

También se excluyen expresamente «todas las reclamaciones derivadas de arquitectura y de la ejecución de obras de construcción». Esta cláusula resulta especialmente relevante dado que las investigaciones judiciales se centran precisamente en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de construcción. Entre ellos, los túneles de Velate (Navarra), el Puente del Centenario de Sevilla y múltiples tramos de tren y carretera.

La aseguradora ha establecido además que no cubrirá «cualquier acto negligente o error u omisión negligente, cometido o supuestamente cometido por el Asegurado». Esta exclusión también podría resultar determinante para el futuro de la cobertura. Si la aseguradora considera que las mordidas ilegales encajan en esa definición podría salvarse de pagar.

El seguro tampoco se hace cargo de «multas, sanciones, gastos ejemplares, restitutorios o no indemnizatorios». Una limitación que podría resultar significativa en caso de que el ex dirigente socialista fuera condenado a algún tipo de sanción económica.

Además, Lloyd’s ha incluido una cláusula específica sobre «actos deshonestos y maliciosos», estableciendo que quedan excluidas las reclamaciones que resulten «directa o indirectamente, de cualquier acto u omisión deshonesto, fraudulento, criminal o malicioso del asegurado».

Gastos de defensa

No obstante, la póliza establece que «el asegurador también acuerda pagar los gastos legales razonables incurridos, con la previa autorización por escrito del asegurador». Esta cobertura se encuentra limitada al importe establecido en las «Condiciones Particulares», que asciende a 104.000 euros anuales.

La clave jurídica residirá en determinar si las presuntas comisiones y otras ilegalidades investigadas por la justicia formaron parte del desempeño de las funciones de Cerdán como secretario de Organización a fin de preservar el futuro del PSOE. Si él o los jueces consideran que dichas actividades se enmarcaban dentro de su «actividad profesional», la empresa aseguradora estaría obligada a costear su defensa.

La póliza también contempla que «quedan incluidos dentro de los gastos de defensa» todos los costes derivados de la investigación y defensa judicial. Una cobertura que se mantendría activa hasta la fecha de vencimiento del contrato, independientemente de cuándo se hubieran producido los hechos investigados.

La aseguradora británica deberá ahora dilucidar si las actividades por las que se investiga a Cerdán pueden considerarse inherentes a su responsabilidad como dirigente socialista. Una decisión que marcará el devenir económico de su defensa judicial y que podría sentar un precedente para futuros casos similares en el ámbito político español. Una póliza que, paradójicamente, podría convertirse en el último vínculo institucional entre Santos Cerdán y el partido que lo ha repudiado.