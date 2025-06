Así se repartían las mordidas Cerdán, Ábalos y Koldo: «Esas son mis cuentas, no sé si son las tuyas»

Un informe de 400 páginas de la Guardia Civil, fechado este 5 de junio de 2025, desvela el entramado de corrupción que recoge audios con el modus operandi del reparto de mordidas entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo. «Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas», comentaba Koldo a Cerdán, que aseguraba que él «no se las sabía de memoria».

La UCO señala que son importantes dos conversaciones entre Koldo y Santos, el entonces asesor del ministro dijo ser conocedor a través de Ábalos de la preocupación y miedo que tenía Santos por haber escuchado que Koldo habría solicitado dinero a empresas «pequeñas» a cambio de adjudicarles contratos. Los audios a los que se refiere la Guardia Civil se transcriben a continuación:

Koldo: […] Me llamó el jefe, me dijo que tenías muchísimo miedo y preocupación porque decían que había empresas pequeñas, que yo estaba pidiendo dinero para que pudieran conseguir contratos públicos. Vale muy bien.

Santos Cerdán: (Ininteligible)

Koldo: Eso me da exactamente igual. Me comentó, dice, pero vamos a ver, yo he recibido cuatrocientos cincuenta mil (450.000) de la primera tanda, que son tres contratos y cincuenta mil (50.000) de los dos últimos contratos, ¿vale?, y luego me dieron setenta mil que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son quinientos setenta mil (570.000). Vale, de acuerdo. Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas. […]

Cerdán: No, yo no me las sé de memoria

Koldo: […] Yo es verdad que he recibido veinticinco, que es lo que me han dado a mí, y de eso hay otros veinticinco, pero en realidad que no (ininteligible) que no lo tienen. […] Sí, quiero que sepas, escucha, pero escúchame un momento, por favor, por favor, por favor, ¿vale? Bien. Que sepáis que yo lo que tengo hecho y yo lo tengo, y estoy seguro que no me equivoco. Me puedo equivocar en algo y entonces pediré perdón… 450 se le dieron en tres sobres.

Santos Cerdán: Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto.

Koldo: Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja y (ininteligible, hablan los dos a la vez)

Santos Cerdán: ¡KOLDO! Que no quiero que hables de esto, que no se habla

Ábalos: Ya está.