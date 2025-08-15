Alcaraz sale del trance a tiempo: sofoca a Rublev y ya está en semifinales de Cincinnati

Entre toallas, golpes de abanicos y la pelota camuflada por el sol, emerge la raqueta de Alcaraz para fundir (6-3, 4-6, 7-5) a Rublev, que ha firmado un partido serio, pero insuficiente para cortar el paso de Carlitos. Avanza el murciano a semifinales en Cincinnati, sin alardes ni fuegos artificiales, aunque sólido y cada vez con mejor tenis. A falta de encontrar su versión arrolladora, le basta con ir subiendo el nivel en los momentos claves para superar rondas.

La mencionada afirmación alcanzó su cenit en dos momentos opuestos y con dos cualidades diferentes. En el inicio con su servicio y el final del partido abrazado a golpes ganadores cargados de convicción. «Aprieta el saque», le gritaban desde su banquillo. Y Carlitos, aplicado, lo hizo a más de 200 kilómetros por hora. A Rublev le dio tiempo a poner la raqueta, pero ni con la suficiente fuerza ni la suficiente precisión.

Tampoco le magulló con su vertiginosa y potente derecha, que la soltó con gusto cuando se sintió cómodo sobre la pista. Pero está mostrando Alcaraz una versión cada vez más madura y jerárquica. Él decide el cómo y el cuándo y no da puntada sin hilo. Si varía su registro de golpes es porque busca algo determinado, si acelera también, pero todas las decisiones tienen el fin como denominador común: ganar el punto.

