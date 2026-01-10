Cambio histórico: la DGT amplía la norma y obliga a llevar la baliza V16 también en todas las motocicletas

La DGT amplía la norma y obliga también a llevar la baliza V16 a las motocicletas en un cambio histórico. La llegada de esta baliza que se convierte en la única obligatoria en toda la Unión Europea y en el mundo entero. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que todo puede ser posible. Los expertos han introducido esta medida como una forma de mantener la seguridad y evitar muertes.

Los peatones que ponen el triángulo para advertir que han tenido un accidente, pueden acabar atropellados. Algo que se evita con esta señal que se pone en el coche, sin salir de él. Además, de ser visible por otros conductores, también permite que los equipos de emergencia puedan saber el lugar en el que estamos de una manera muy directa y sin necesidad de nada más que de posicionarse lejos. Lo que nadie hubiera podido imaginar es que las motocicletas en caso de accidente también tuvieran que colocar este tipo de señalización, ya que, por norma, ya deben caminar o moverse por la carretera.

Es un cambio histórico

La baliza V16 es una de las recientes polémicas de la DGT, la han hecho obligatoria a todo el país, siendo uno de los primeros que han acabado siendo los que nos afectarán de lleno. Con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Llega un momento en el que este tipo de cambios pueden ser difíciles de entender. Eliminar el riesgo de ser atropellado no invita a comprar una baliza. En otros países el coste de ser detectado en la carretera es cero. Sólo se necesita una aplicación para poder saber el detalle que queremos poner en práctica.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a cuidar determinados detalles que serán esenciales.

Parece que esta baliza que evita salir del coche, puede ser clave para salvar vidas de aquellos que poniendo el triángulo se exponen a serios problemas. Por lo que, este tipo de elementos pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas.

Parece que no sólo llegará a los coches, sino que podría extenderse a las motos, algo que puede cambiar por completo, este tipo de elementos.

DGT amplía la norma sobre la baliza V16

Tal y como explican desde la DGT: «Conforme a lo contemplado en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, los vehículos que deberán llevar este dispositivo, único autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera, son turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En el caso de las motocicletas, aunque no existe obligación, su utilización resulta muy aconsejable por razones de seguridad. La V-16 funciona de manera totalmente autónoma gracias una tarjeta SIM integrada, sin necesidad de teléfono móvil ni aplicaciones externas. Las compañías de telecomunicaciones no cobran adicionalmente por este servicio, ya que la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio del dispositivo. La baliza debe guardarse cargada en la guantera o en otro lugar accesible dentro del vehículo y en caso de tener que usarla, se enciende y se coloca desde el interior del coche en la parte más alta posible del vehículo, de modo que su visibilidad física sea mayor. En caso de que no se pueda colocar en el techo del vehículo, como es el caso de los autobuses y camiones, se puede colocar en la puerta del conductor. Una vez encendida y colocada en lo alto del vehículo, a la vez que emite la señal luminosa, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0. de modo que los conductores que circulen por la zona de influencia del vehículo parado reciban esta información a través de sus navegadores, aplicaciones de movilidad o paneles de mensaje variable».

Siguiendo con la misma explicación: «Una vez activada, de acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado”».