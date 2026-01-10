Castilla y León volverá a quedar en clara desventaja en el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno central y presentado por María Jesús Montero, ministra y candidata en Andalucía. Según las cifras avanzadas, la Comunidad percibirá una cantidad 17 veces inferior a la asignada a Cataluña, un reparto que desde la Junta consideran profundamente injusto y contrario al principio de igualdad entre territorios.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha mostrado su malestar tanto por el fondo como por la forma en la que se ha presentado la propuesta. A su juicio, se trata de una reforma «inaceptable», condicionada por las exigencias de un partido separatista y aceptada por el Ejecutivo central como contrapartida política.

Fernández Carriedo ha advertido de que el debate va más allá de una cuestión técnica y se sitúa en un plano político y de equidad territorial. «Es el momento de decidir entre la igualdad de los españoles o los privilegios de los separatistas», ha señalado, insistiendo en que los recursos públicos deben destinarse a garantizar los servicios básicos en todas las comunidades, sin distinciones.

El portavoz autonómico ha criticado que una reforma que afecta al conjunto del sistema no haya sido previamente consensuada con las comunidades autónomas. En este sentido, ha reprochado al Gobierno que haya anunciado cifras concretas sin convocar antes a los territorios afectados, algo que considera una imposición unilateral.

No obstante, la Junta participará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el próximo miércoles, donde se detallará el nuevo modelo. En ese foro, Castilla y León reclamará que se retire la propuesta actual y se abra un proceso de negociación «en condiciones de igualdad», en el que todas las comunidades tengan voz.

«Lo que afecta a todos debe negociarse entre todos», ha insistido Fernández Carriedo, quien ha puesto en duda que un partido con planteamientos separatistas tenga en cuenta los intereses de Castilla y León o del conjunto del país.

Un reparto que agranda las diferencias

Según las previsiones del Gobierno, el nuevo sistema aportará en 2027 cerca de 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo vigente. Sin embargo, de esa cantidad, Castilla y León solo recibiría 271 millones, aproximadamente un 1,3 por ciento del total, mientras que Cataluña ingresaría alrededor de 4.700 millones.

Para el consejero, las cifras evidencian el desequilibrio territorial. Castilla y León, que representa en torno al 20% de la superficie de España, obtendría una porción mínima de los fondos. En términos de población ajustada, cada ciudadano de la Comunidad recibiría unos 105 euros, frente a los 606 euros que corresponderían a cada ciudadano catalán.

A este reparto se suma el diseño del denominado fondo climático, dotado con unos 1.000 millones de euros, anunciado por el Ministerio de Hacienda. Fernández Carriedo ha lamentado que, pese a ser una de las comunidades con mayor superficie forestal, Castilla y León vuelva a salir perjudicada.

Dos tercios de ese fondo se distribuirán entre las comunidades del litoral mediterráneo, consideradas más expuestas a los efectos del calentamiento del mar, mientras que el tercio restante se repartirá entre el resto de autonomías, una decisión que desde la Junta consideran desequilibrada.