El acuerdo millonario de Tebas con Bahréin se tambalea por el conflicto de Irán

El acuerdo millonario de Javier Tebas alcanzado con una empresa afincada en Bahréin hace escasos meses se tambalea en estos momentos por el conflicto de Irán y la guerra ocasionada en Oriente Medio. El presidente de la Liga podría perder en torno a 9 y 12 millones de euros si este acuerdo con STRIVE Sports & Entertainment se cae finalmente. La tensión social en esa zona del mundo a día de hoy es altísima.

El pasado 11 de diciembre de 2025, la Liga de Javier Tebas anunció una «alianza estratégica» en la región MENA y el sur de Asia. La empresa STRIVE Sports & Entertainment, afincada en Bahréin, se hizo con el 50% de los derechos de LALIGA MENA & South Asia.

El problema es que muy pocos meses después de este acuerdo, la situación social en Bahréin no es la mejor debido al conflicto de Irán y la guerra ocasionada en Oriente Medio. La tensión social en esta parte del mundo es muy alta y eso puede terminar con esta alianza con la Liga. Eso podría provocar que Tebas pueda perder en torno a los 9 o 12 millones de euros si no sale adelante este acuerdo.

Los lazos de Tebas con Bahréin

Y ya no estamos hablando solamente de ingresar estas cifras. Que ya es un aspecto muy importante. Esta empresa afincada en Bahréin estaba dispuesta a cubrir los gastos de muchos proyectos futuros que tiene la Liga de Javier Tebas en mente. Era un gran aliado para la competición española. Si se cae, el palo para Tebas es muy duro. De hecho, el presidente de la patronal estuvo hace un mes allí, a mediados de febrero.

En esa reunión, Javier Tebas estuvo reunido con el jeque de Bahréin Nasser bin Hamad Al Khalifa, representante de Su Majestad el Rey para Asuntos Humanitarios y de la Juventud. Pero también estuvo presente el Presidente del Consejo de Administración de STRIVE.

Javier Tebas subrayó en dicha reunión el interés de la Liga por desarrollar la cooperación en la región a través de alianzas estratégicas e iniciativas conjuntas que promuevan y fomenten el fútbol, ​​y consoliden su presencia institucional y de inversión.

La situación en Bahréin no es nada fácil en estos momentos. Los pesos importantes de su realeza se han marchado a Riyadh para estar más seguros en estos momentos tan complicados de la guerra. Temen que su población aproveche el caos para golpear el estado en Manama, capital de Bahréin. Ya la semana pasada se produjeron algunas protestas por la noche. Y es que en torno al 90% de la población de este país es chiíta y apoya a Irán. Aquí está el mayor conflicto y por ello se tambalea este acuerdo millonario para Tebas.

Comunicado de la Liga en diciembre

LALIGA y STRIVE Sports & Entertainment, una empresa global de deportes, medios de comunicación y entretenimiento con sede en Bahréin, anunciaron hoy la firma de una empresa conjunta (JV) para acelerar el crecimiento de LALIGA y fortalecer su presencia a largo plazo en los mercados de Oriente Medio, Norte de África y el sur de Asia.

Mediante esta alianza estratégica, STRIVE ha adquirido una participación del 50% en LALIGA MENA & South Asia, una empresa con sede en Dubái desde donde LALIGA ha operado en la región durante más de 11 años.

Esta empresa conjunta tiene como objetivo acelerar el crecimiento y el posicionamiento de la marca LALIGA en un mercado clave, al tiempo que permite el desarrollo conjunto de nuevas oportunidades de negocio en una de las regiones más dinámicas del mundo.

La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) y el sur de Asia sigue siendo uno de los mercados internacionales más prometedores para LALIGA. La compañía cuenta actualmente con un equipo de 20 profesionales distribuidos entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Egipto, Marruecos, India, Jordania y Turquía. Desde estas ubicaciones estratégicas, LALIGA colabora estrechamente con instituciones públicas, empresas privadas y actores clave del sector deportivo para impulsar el desarrollo de todo el ecosistema futbolístico.

La trayectoria de LALIGA en la región refleja una consolidación significativa: más de 40 socios, 5 academias de fútbol y un acuerdo de consultoría estratégica en Irak subrayan su compromiso con el desarrollo deportivo sostenible a largo plazo. El alcance de LALIGA en Oriente Medio y África del Norte y el sur de Asia también es muy significativo: la liga cuenta con una audiencia acumulada de más de 500 millones de personas y más de 55 millones de seguidores en las redes sociales regionales, lo que demuestra la fuerte conexión y la pasión de los aficionados locales por LALIGA.