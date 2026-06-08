Sangrienta pelea en un bus de la EMT de Palma: un hombre acaba apuñalado frente al Palma Aquarium

Viaje sangriento en un bus de Palma. La noche del pasado viernes estuvo marcada por un grave episodio de violencia que sembró la alarma entre pasajeros, vecinos y turistas de Playa de Palma. Lo que comenzó como una discusión en el interior de un autobús de la EMT de Palma terminó con un hombre gravemente herido por arma blanca y trasladado de urgencia al Hospital de Son Llàtzer tras sufrir una importante pérdida de sangre.

Los hechos se produjeron sobre las 22:30 horas cuando, según numerosos testigos, tres varones iniciaron una acalorada discusión dentro de un bus de la EMT. Por motivos que todavía se desconocen, el enfrentamiento verbal fue aumentando de intensidad durante el trayecto hasta convertirse en una situación de máxima tensión.

De acuerdo con los testimonios recabados por este medio, los implicados serían un ciudadano argentino, un hombre de origen africano y un marroquí, aunque estos extremos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades y forman parte de la investigación abierta por la Policía Nacional. La situación alcanzó su punto más crítico cuando los tres hombres abandonaron el vehículo a la altura de la avenida Manuel de los Herrero, en Playa de Palma, justo frente al Palma Aquarium. Fue entonces cuando, según los presentes, la discusión continuó en plena vía pública y derivó en una violenta reyerta.

A partir de ese momento, la secuencia exacta de los hechos resulta confusa. Diversos testigos aseguran que dos de los participantes sacaron navajas o cuchillos, un extremo que todavía está siendo investigado por los agentes encargados del caso. En cuestión de segundos, uno de los implicados cayó gravemente herido tras recibir varias puñaladas. La víctima quedó tendida sobre el asfalto mientras decenas de personas observaban atónitas la escena. Los presuntos agresores habrían abandonado el lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Las llamadas al servicio de emergencias se sucedieron inmediatamente. Hasta la zona se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Palma. Los facultativos atendieron al herido en el mismo lugar de los hechos antes de proceder a su evacuación urgente al Hospital Son Llàtzer.

Fuentes policiales han confirmado que la víctima ingresó con una fuerte hemorragia y tuvo que recibir atención médica especializada. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud. La investigación permanece abierta. Los agentes esperan poder tomar declaración a la víctima cuando su evolución médica lo permita, ya que su testimonio podría resultar fundamental para aclarar el origen de la pelea y la identidad de los responsables.

Asimismo, los investigadores analizarán las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del autobús de la EMT, unas grabaciones que podrían resultar decisivas para reconstruir minuto a minuto lo sucedido antes de la agresión. Por ahora, la Policía Nacional no ha informado de detenciones relacionadas con este suceso y tampoco ha facilitado la identidad de los presuntos autores.

OKBALEARES ha tenido acceso a uno de los vídeos grabados instantes después de la agresión. Las imágenes muestran la gran tensión vivida en la zona tras el ataque y la presencia de numerosas personas alrededor del lugar donde quedó tendida la víctima mientras llegaban los servicios de emergencia.

El violento episodio ha causado una enorme conmoción en una de las zonas más concurridas de Playa de Palma, especialmente en plena temporada turística. Ahora será la investigación policial la que deberá esclarecer qué ocurrió realmente en los minutos que transcurrieron desde aquella discusión en un autobús de la EMT de Palma hasta el brutal apuñalamiento frente al Palma Aquarium.