Monstruo sexual en Mallorca: detenido tras someter a tocamientos y abusos a sus dos hijas menores mientras dormían

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un padre por agredir sexualmente a sus dos hijas menores mientras dormían en su habitación.

El caso salió a la luz e inició su andadura judicial a raíz de la valiente denuncia presentada por la madre de las pequeñas. La mujer acudió a las dependencias policiales para dar cuenta formal de los graves e inapropiados episodios que presuntamente cometía su ex pareja y progenitor de las víctimas aprovechando los regímenes de estancia con las menores.

Según consta explícitamente en el expediente de la denuncia, los alarmantes hechos ocurrieron en el interior del dormitorio cuando las niñas se encontraban bajo la custodia del arrestado. En al menos dos ocasiones distintas, las menores se despertaron de madrugada y presenciaron cómo su padre se masturbaba en la habitación mientras ellas intentaban descansar.

La gravedad del testimonio aumentó cuando una de las hijas confesó a su madre que se había sobresaltado en mitad de la noche al sentir que el hombre le estaba tocando los pechos de manera impúdica mientras dormía. Poco después, la otra hermana menor de edad relató un episodio idéntico, manifestando que sufrió la misma clase de tocamientos en el pecho en un momento diferente.

Ante la extrema severidad del relato, los agentes especializados de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tomaron el control directo de las actuaciones.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones, tomar declaración a las partes y desarrollar las gestiones pertinentes para corroborar los hechos, los investigadores procedieron a la localización y rápida detención del presunto agresor, quien ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente al ser el presunto autor de múltiples delitos de agresión sexual, exhibicionismo y corrupción de menores.