Resumen carrera GP Gran Bretaña MotoGP: resultados de Márquez, Martín y Acosta hoy en Silverstone

Los pilotos de MotoGP ya están listos para correr en el Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera comenzará este domingo 9 de agosto a las 14:00 horas (13:00 en las Islas Canarias). Jorge Martín partirá desde la pole tras firmar un sábado perfecto, en el que también logró la victoria en la sprint race.

Martineitor no lo tendrá fácil desde la salida, ya que por detrás tendrá a Raúl Fernández y Ai Ogura, que mostraron un ritmo muy similar en la clasificación. Aprilia ha dado un golpe sobre la mesa en Silverstone, con una superioridad muy notoria en las primeras posiciones.

Los hermanos Márquez se verán las caras desde el principio, aunque no donde les gustaría, Marc sale sexto y Álex séptimo. Pedro Acosta consiguió meter su KTM en la novena posición. El ganador del GP de Gran Bretaña de 2025 fue Marco Bezzecchi, aunque en esta ocasión partirá desde la quinta posición con los españoles detrás.

Las posiciones de inicio se decidieron el sábado con una clasificación frenética. Esta es la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026: Jorge Martín, Raúl Fernández, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Marc Márquez, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini, Pecco Bagnaia, Álex Rins, Brad Blinder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu y Augusto Fernández.