Resumen carrera GP Gran Bretaña MotoGP: resultados de Márquez, Martín y Acosta hoy en Silverstone
Aprilia ha arrasado durante el fin de semana. Jorge Martín parte desde la pole
Marc Márquez tendrá que remontar desde la sexta posición
David Alonso: «Márquez me ha dicho que vaya con calma que esto es largo»
Los pilotos de MotoGP ya están listos para correr en el Gran Premio de Gran Bretaña. La carrera comenzará este domingo 9 de agosto a las 14:00 horas (13:00 en las Islas Canarias). Jorge Martín partirá desde la pole tras firmar un sábado perfecto, en el que también logró la victoria en la sprint race.
Martineitor no lo tendrá fácil desde la salida, ya que por detrás tendrá a Raúl Fernández y Ai Ogura, que mostraron un ritmo muy similar en la clasificación. Aprilia ha dado un golpe sobre la mesa en Silverstone, con una superioridad muy notoria en las primeras posiciones.
Los hermanos Márquez se verán las caras desde el principio, aunque no donde les gustaría, Marc sale sexto y Álex séptimo. Pedro Acosta consiguió meter su KTM en la novena posición. El ganador del GP de Gran Bretaña de 2025 fue Marco Bezzecchi, aunque en esta ocasión partirá desde la quinta posición con los españoles detrás.
Las posiciones de inicio se decidieron el sábado con una clasificación frenética. Esta es la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026: Jorge Martín, Raúl Fernández, Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzechi, Marc Márquez, Álex Márquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir, Fabio Quartararo, Diogo Moreira, Luca Marini, Pecco Bagnaia, Álex Rins, Brad Blinder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaró, Toprak Razgatlioglu y Augusto Fernández.
Pedro Acosta ha peleado con todo para exprimir al máximo la KTM. El murciano ha peleado durante gran parte de la carrera con Álex Márquez, pero el piloto de Gresini consiguió alejarse poco a poco.
Los hermanos Márquez no han tenido su mejor día, aunque Álex ha luchado por el podio hasta el último segundo, pero Bezzecchi ha aguantado la posición. Marc ha estado muy incómodo y solo ha podido atacar en la salida, finalmente ha terminado séptimo.
Raúl Fernández celebra con todo su equipo el éxito en Silverstone. El madrileño consigue la segunda victoria de su carrera en MotoGP y manda un mensaje claro para la clasificación general.
Tras el reparto de puntuación, Jorge Martín se refuerza como líder con 240 puntos. Bezzecchi se pone segundo pero con 31 puntos de diferencia sobre el español.
Nadie consigue dominar en Silverstone. 12 ganadores diferentes en las 12 últimas ediciones. Jorge Martín consigue dar un gran golpe al Mundial con su segundo puesto, sobre todo contando con la caída de Ai Ogura
Bandera a cuadros
¡BANDERA A CUADROS EN SILVERSTONE!. ¡RAÚL FERNÁNDEZ GANA EL GP DE GRAN BRETAÑA!. El madrileño ha firmado una carrera espectacular tras ponerse primero en la salida. Además, había diseñado un casco especial en honor a la victoria de España en el Mundial de fútbol.
Vuelta 20 de 20
¡Locura total en la última vuelta!. Pedro Acosta se defiende como puede de Fabio Di Giannantonio
Vuelta 18 de 20
Álex Márquez sigue muy cerca del podio, pero el tiempo se agota y Bezzecchi le cierra la puerta. Raúl Fernández tiene la victoria en el bolsillo con Jorge Martín a más de dos segundos y medio. Carrera espectacular del madrileño.
Vuelta 18 de 20
¡3 vueltas para el final!. Marc Márquez pierde la posición con Fabio Di Giannantonio, muy conservador el español que no parece estar demasiado cómodo sobre la moto.
Vuelta 17 de 20
Álex Márquez no convierte su primer intento, pero se queda muy cerca de Bezzecchi para probarlo de nuevo. Sufre Marc Márquez que tiene a Fabio Di Giannantonio a menos de dos décimas.
Vuelta 16 de 20
Rostro muy serio de Pecco Bagnaia tras su caida. Marco Bezzecchi ya tiene a Alex Márquez en su retrovisor a menos de medio segundo.
Vuelta 15 de 20
La gestión de neumáticos empieza a desaparecer. Álex Márquez sube el ritmo y consigue su mejor vuelta personal para alejarse de Acosta y acercarse al podio.
Vuelta 14 de 20
Increíble la reacción de Raúl Fernández a la mejora de ritmo de Jorge Martín. El madrileño no quiere perdonar el domingo después de perder la pole por milésimas.
Vuelta 13 de 20
Álex Márquez consigue adelantar a Pedro Acosta para luchar por el podio. Sin embargo, el murciano no se rinde en la pelea y se queda a menos de medio segundo.
Vuelta 12 de 20
Ai Ogura se lamenta en el box, aunque no tiene ningún problema físico visible. Jorge Martín tiene una oportunidad clave para aumentar la diferencia en la pelea por el Mundial.
Vuelta 11 de 20
Pedro Acosta se pone cuarto tras aprovechar un error de Álex Márquez, que estaba mostrando un gran ritmo pero se ha ido largo en una de las curvas.
Vuelta 10 de 20
¡CAIDA DE AI OGURA!. El japonés perdió el control cuando estaba intentando adelantar a Marc Márquez. Por lo tanto, el segundo del Mundial no podrá puntuar el domingo.
Vuelta 9 de 20
Jorge Martín consigue adelantar a Marco Bezzecchi, aunque aún tiene mucho camino por delante para acercarse a Raúl Fernández.
Vuelta 8 de 20
¡Caída de Pecco Bagnaia!. El italiano se levanta sin problemas en un fin de semana que no recordará con mucho cariño.
Vuelta 8 de 20
Jorge Martín está aguantando a menos de un segundo de Marco Bezzecchi. El líder del Mundial se quiere poner segundo, pero Raúl Fernández se escapa en la primera posición.
Vuelta 7 de 20
Nueva caída en Silverstone, Cal Crutchlow vuelve a perder el control después de tener otro incidente el sábado.
Vuelta 6 de 20
Caída de Bastianini que se va a la grava en la curva 17.
Vuelta 5 de 20
Raúl Fernández pasa por completo de la palabra gestión. El piloto sigue estirando el diferencial y se marcha a más de tres segundos de Marco Bezzecchi.
Vuelta 4 de 20
Álex Márquez consigue adelantar a Pedro Acosta, pero la KTM se queda muy cerca. Hay duelo triple entre españoles.
Vuelta 3 de 20
Salida espectacular de Pedro Acosta que se ha puesto quinto justo por detrás de Marc Márquez. El murciano sigue explotando la KTM.
Vuelta 3 de 20
Las Aprilia imponen su dominio y certifican el podio tras la salida, aunque con las posiciones cambiadas. Jorge Martín pelea para superar a Marco Bezzecchi.
Vuelta 2 de 20
¡Primera caída del domingo!. Joan Mir tiene un incidente con Álex Rins, pero las banderas amarillas no duran demasiado y la carrera no se para.
Vuelta 1 de 20
Salida increíble de Marc Márquez que se ponía tercero por delante de Jorge Martín, aunque el líder del Mundial consigue readelantarlo. Mala salida del poleman.
Vuelta 1 de 20
¡ARRANCA EL GP DE GRAN BRETAÑA!. Jorge Martín pierde la primera posición tras una salida espectacular de Raúl Fernández.
¡Comienza la vuelta de formación!. El público está vibrante para ver la salida. En los neumáticos hay unanimidad, duro delantero y medio trasero.
Todo listo para el inicio del GP de Gran Bretaña. Jorge Martín tendrá que defender la pole después de brillar el sábado. Los pilotos ya están listos para darlo todo en Silverstone.
La gestión de los neumáticos será clave. La sprint de ayer sirvió para dar algunas pistas, ya que el neumático trasero sufrió bastante degradación. Los equipos tendrán seleccionar su plan, una decisión que será determinante.
Jorge Martín se muestra muy reflexivo antes de una carrera clave para el Mundial. El piloto aprovechaba para rezar sobre su moto antes de salir a pista.
La hora de la verdad se acerca. Suena el himno nacional oficial del Reino Unido en Silverstone.
Ai Ogura buscará recortarle puntos a Jorge Martín en Silverstone, pero primero tendrá que adelantarlo. El japonés está siendo una de las revelaciones del 2026 y hoy buscará sorprender desde la tercera posición. En la sprint consiguió el segundo puesto.
Pedro Acosta partirá desde la novena posición. El murciano tendrá que mostrar su mejor versión en la salida para acercarse a los favoritos, aunque su sexta posición en la sprint demostró que puede pelear.
Marco Bezzecchi sabe perfectamente lo que significa ganar en Silverstone, ya que terminó primero el año pasado. Sin embargo, el italiano no está en su mejor momento físico, ya que viene de pasar por quirófano tras una fractura de clavícula izquierda sufrida en Sachsenring.
Marc Márquez se enfrenta a una carrera difícil. Silverstone no es uno de sus circuitos favoritos históricamente. En MotoGP, el español solo ha podido ganar el Gran Premio en una ocasión y fue hace más de una década, en el 2014.
Raúl Fernández está siendo otro gran protagonista del fin de semana. El español rozó la primera pole en su carrera de MotoGP, pero Martineitor le robó la plaza en el último intento, ¡Por 21 milésimas!.
OKDIARIO se ha desplazado a Silverstone para seguir de cerca el GP de Gran Bretaña de MotoGP. Las nuevas generaciones ya están esperando su momento para llegar a la máxima competición. Los pilotos de Moto2, David Alonso y Manu González, atendieron a OKDIARIO para hablar sobre su futuro.
Las palabras del piloto de Gresini no son para menos. Aprilia consiguió ayer el el primer triplete en la historia de la modalidad Sprint. Además, sin la caída de Raúl Fernández habrían terminado en el top 4.
La esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, Álex Márquez fue muy claro respecto a sus expectativas para este domingo. Tras ver el rendimiento en la sprint race y la clasificación, el español considera que será imposible vencer a las Aprilia hoy.
Los hermanos Márquez saldrán desde la sexta y la séptima posición, con Marc por delante. Los resultados no están siendo todo lo buenos que les gustarían, pero el duelo familiar está garantizado.
Jorge Martín está preparado para un día en el que es la máxima referencia. El español sigue primero en la clasificación general con 220 puntos, con 17 de ventaja sobre el segundo (Ai Ogura). Además, su fin de semana está siendo perfecto, con la pole y la sprint race ya en el bolsillo.
Esta es la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de Moto GP 2026:
- Jorge Martín
- Raúl Fernández
- Ai Ogura
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzechi
- Marc Márquez
- Álex Márquez
- Franco Morbidelli
- Pedro Acosta
- Iker Lecuona
- Jack Miller
- Joan Mir
- Fabio Quartararo
- Diogo Moreira
- Luca Marini
- Pecco Bagnaia
- Álex Rins
- Brad Blinder
- Enea Bastianini
- Cal Crutchlow
- Pol Espargaró
- Toprak Razgatlioglu
- Augusto Fernández
Los pilotos y mecánicos están ultimando todos los detalles para que empiece la acción en el GP de Gran Bretaña. La carrera comenzará a las 14:00 horas y Jorge Martín es el encargado de defender la pole.
¡Esto ha sido todo por hoy!. Los pilotos celebran en el podio con sus equipos. El siguiente Gran Premio de Moto GP será en Aragón, el 30 de agosto. No te pierdas ningún detalle del directo en OKDIARIO.