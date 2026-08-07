Manu González: «Si me conociesen de verdad, no dudarían tanto en subirme a MotoGP»
Manu González atiende a OKDIARIO desde Silverstone y habla sobre su futuro y las opciones de subir a MotoGP
Reconoce que estuvo "muy cerca con Tech3" y que ahora está hablando con Ducati para ir a Superbikes
Manu González: "Siendo español estás obligado a ser el mejor para subir a MotoGP"
Manu González atendió a OKDIARIO desde el circuito de Silverstone, donde se disputa el GP de Gran Bretaña de MotoGP. El piloto español, actual líder del Mundial de Moto2, habló sin tapujos sobre su futuro y reconoció que estuvo «muy cerca con Tech3» para subir a MotoGP, «pero al final han elegido a otro». Aunque todavía no está confirmado al 100%, tiene casi imposible ascender a la categoría reina, pero hasta que no esté la parrilla cerrada, todo es posible.
Sobre qué tiene que hacer más Manugas para subir a MotoGP, el piloto comentó: «No lo sé. Eso habría que preguntárselo a los jefes de equipo. A mí todo el mundo me dice que hago todo perfecto, pero ninguno de MotoGP me dice lo que no tengo». Además, agregó que «si me conociesen de verdad, no dudarían tanto» en subirle a la máxima categoría. También contó que está esperando «una respuesta del mejor equipo de la parrilla de Superbikes, que ya se sabe que es Ducati». «Tienen que decidir a qué piloto prefieren», contó. Es eso o quedarse otro año en Moto2 montando el uno, si gana el Mundial.
Pregunta: Lo primero de todo, enhorabuena porque somos campeones del mundo de fútbol.
Respuesta: Llegué de vacaciones directo a ver el partido y a celebrarlo por la noche. Fue increíble.
P: ¿Cómo lo vivió?
R: Buah, muy guapo. Llegué justo de vacaciones y quedé con mis amigos para ver el partido. Y bueno, experiencias que se viven pocas veces en la vida. Y fue guay, muy guay.
P: Tampoco se acordará mucho del de 2010…
R: La verdad es que me acuerdo bastante del de 2010. Me acuerdo que estaba con mi familia y luego fui con el coche por ahí con la bandera y tal, tirándome a la piscina. Era un enano con 7 u 8 años, pero bueno. Y este año igual ahí en casa de mi amigo, un montón de gente volviéndonos locos. Estuvo guay.
P: No tendría ganas de volver de las vacaciones.
R: Las vacaciones se hicieron cortas; al final siempre se hacen cortas. Estuve seis días en Tenerife con mi novia desconectando, sin entrenar nada. Sobre todo cuando vas liderando el Mundial, el año se hace muy largo, pero al final tenemos tantas carreras, y no solo las carreras, sino que nosotros estamos todos los días levantándonos para entrenar y empujándonos al límite física y mentalmente, que es muy duro. Entonces, un descanso siempre viene muy bien para desconectar y volver a tener la motivación al máximo.
P: Dice que se hace largo, pero tiene la experiencia del año pasado, que llegó líder al parón. ¿Ha cambiado algo respecto al año pasado en este parón sobre cómo afrontarlo?
R: Bueno, al final con más tranquilidad. Este año me lo estoy tomando en general con mucha más paciencia, mucho más tranquilo de que lo importante es acabar primero en carrera y de ganar el Mundial por encima de todo lo demás. Entonces, bueno, estoy intentando centrarme solo en lo que necesito yo personalmente, junto con el equipo para eso, para poder ganar carreras y sobre todo para ganar el Mundial. Sin prisa. Si hay una carrera complicada, pues como por ejemplo la de Sachsenring, no pasa nada, mantener la paciencia. Al final, los mundiales se ganan en las carreras difíciles. Si se complica el tema, pues estar ahí en el top cinco son los puntos importantes. Y bueno, al final eso, estoy más preparado mentalmente también en situaciones de carrera y del campeonato estamos mucho más preparados, entonces estamos prácticamente haciendo todo bien, sin cometer ningún fallo y siempre muy preparados para el fin de semana.
P: ¿Cómo afronta esta segunda parte de la temporada? El año pasado tuvo muchas caídas en esta segunda mitad.
R: Bueno, creo que el año pasado donde más puntos perdí fue más en Europa, en realidad, porque justamente en esta carrera aquí el año pasado tuve un problema en la salida y tuve un toque con un piloto al tener que remontar y era un circuito, un fin de semana donde tenía una gran superioridad para poder ganar y salí con un cero en vez de con 25-20 puntos. Luego, sumando otras cosas como el radiador de Austria, por ejemplo, pues son los puntos que más me dolían en realidad el año pasado y este año, como he dicho antes, esa paciencia de bueno, de que lo importante es ganar el Mundial y si el resultado no es exactamente el que queremos, porque al final el resultado puede variar, pero siempre en todos los fines de semana estamos con una velocidad muy buena, mínimo de podio siempre la tenemos y casi siempre también de poder ganar.
Entonces, si no se consigue el resultado esperado, pues no pasa nada, que seguimos con la motivación de seguir luchando por el Mundial. Al final, la gira asiática, sabes que siempre es un poco más diferente a Europa, porque en las carreras de Europa está todo mucho más bajo control. Es como que las condiciones las conocemos, estamos más familiarizados; en las carreras no suele haber tantas cosas nuevas que de un día para otro pueden cambiar mucho más en las carreras de Asia y puede aparecer un piloto que no te esperas o, bueno, muchas otras cosas. Bueno, al final en Asia sí que es verdad que siempre los circuitos me han gustado y siempre he hecho buenos resultados, así que no me preocupa nada.
P: Escuchándole, parece todo un veterano. Ha demostrado tener una fortaleza mental muy fuerte este año. Después de perder el Mundial en 2025, otros se habrían caído. ¿Cómo de importante es ese trabajo para un piloto?
R: Mira, yo siempre que he tenido algún momento difícil o duro que ha sido un golpe fuerte para mí, al día siguiente siempre he salido con muchas más ganas de volver a disfrutar y a demostrar. Y siempre he vuelto a ser más fuerte aún al día siguiente o la temporada siguiente. Porque al final hago lo que me gusta, pero también soy un ganador, que si no estoy donde quiero consiguiendo lo que quiero, pues me sacrifico lo que haga falta o trabajo lo que haga falta para volver a conseguirlo y volver a demostrar lo que soy. El año pasado, obviamente, fue duro el final, pero mentalmente para mí no es que perdí nada, sino que no conseguí ganar y ya está. Pero tampoco perdí nada.
El Mundial no lo había ganado y este año era una oportunidad nueva, mejor aún de repetir con el equipo. Sabía que el nivel iba a ser aún más alto con todos los rivales que hay. Me he preparado al 100% física y mentalmente, he mejorado todo, por eso estoy mucho más preparado. Y bueno, al final, esa parte también de esas ganas de volver a demostrar y volver a dar mi máximo y seguir mejorando, pues son las que tengo siempre. Y después de esta primera parte de temporada, sé lo que he tenido que mejorar y trabajar. No siempre puede ser el fuerte en pista; entonces, lo importante es ser siempre el más fuerte mentalmente para sacar ese extra.
P: Es subcampeón del mundo de Moto2, líder destacado de Moto2 este año, ganador de cuatro carreras, una mentalidad de campeón… ¿Qué más tiene que hacer Manu González para subir a MotoGP?
R: No lo sé. Eso habría que preguntárselo a los jefes de equipo, porque a mí todo el mundo me dice que hago todo perfecto, pero ninguno de MotoGP me dice lo que no tengo. A algunos pilotos se lo han dicho, lo que les faltaba, y lo han mejorado y han conseguido los asientos. Yo creo que si me conociesen de verdad, no dudarían tanto.
P: ¿Cree que si en vez de llamarse Manuel González se llamara Steven o Manuelinho ya tendría un contrato en MotoGP?
R: Bueno, al final son cosas que no son como estoy ahora. Cada uno usa sus armas como puede. Unos tienen la nacionalidad, otros tienen los contactos, otros tenemos solo el sudor que podemos usar y nada más. Así que cada uno usa lo que tiene y ya está.
P: Parece que importa más la nacionalidad que el rendimiento, porque hay gente que está muy por detrás de usted en el Mundial que ya tiene un asiento en MotoGP.
R: Bueno, pero también han subido otros españoles. Yo creo que no es tanto la nacionalidad. Como ya te digo, cada uno usa sus propias armas, pero al final cada piloto tiene una trayectoria muy diferente y, sobre todo, lo más importante, unas oportunidades muy diferentes. Entonces, bueno, si tienes suerte y te encuentras con una oportunidad mejor, pues suerte para ti y también la has aprovechado. Yo siempre he aprovechado las oportunidades que me han dado y, si no he conseguido otras cosas, pues yo al final estoy supercontento con lo que he hecho, con lo que estoy consiguiendo y, si no he tenido mejores oportunidades, pues son cosas que no dependen de mí. Yo me preocupo de lo que depende de mí y es sacar el máximo en eso y nada más.
P: ¿En algún momento ha pensado «ojalá no ser español para subir a MotoGP»?
R: Pues mira, es que es otra vez. Al final sería una condición extra más a mi favor, pero como han subido otros siendo españoles, entonces no es una excusa que puedo ponerme. Yo no me pongo ninguna excusa y me preocupo por lo que tengo en mis manos. Y eso no está en mis manos y ya está.
P: ¿Qué equipos de MotoGP le han llamado?
R: Creo que está claro, todo el mundo lo sabe, estuve muy cerca con Trackhouse. Y todavía no se ha cerrado al 100%, pero también he estado muy cerca con Tech3 y ya está. Ahora mismo, pues ya no… Seguimos pensando en lo que tenemos que hacer, que es ganar el Mundial y ya está.
P: ¿En Tech3 está cerrada la puerta ya?
R: No está confirmado al 100%, pero al final han elegido a otro y ya está.
P: ¿Esto significa que Manu González se queda sin subir a MotoGP?
R: ¿Están anunciados todos? ¿No, no? Entonces, todavía no está cerrado.
P: ¿Seguimos creyendo?
R: Siempre. Nunca se sabe ni el sí ni el no. Así que…
P: Si no sube a MotoGP, ¿qué hará? ¿Seguirá otro año en Moto2 o se irá a Superbikes?
R: Estamos valorando todo. En Superbikes estamos esperando una respuesta del mejor equipo de la parrilla, que ya se sabe que es Ducati. Te lo digo así, claro, porque si voy allí, voy a una moto para poder ganar. Creo que vaya donde vaya, si tengo una moto para ganar, lo puedo hacer. Entonces estamos esperando a ellos. Sería un sueño y una oportunidad justamente de lo que estaba hablando antes, muy muy buena, de seguir enseñando lo que puedo hacer. Y para mí, yo creo que esa sería la prioridad. Pero al final, donde estoy, en Moto2, en Intact, estoy a la perfección, o sea, no puedo estar más a gusto. Entonces, valoraré también el seguir aquí. Obviamente, en Moto2 me han hablado muchos equipos, pero sobre todo Jürgen, el jefe, ha hecho exactamente lo que yo necesitaba. La confianza es la que tenemos y, si sigo aquí, espero seguir con el número uno y ya está.
P: ¿Qué hace falta para que se termine de concretar tu posible fichaje por Ducati en Superbikes?
R: Bueno, tienen que decidir a qué piloto prefieren y ya está. Igual que en MotoGP.
P: ¿Algún equipo de MotoGP le ha dicho «te quiero, pero debo escoger a otro piloto»?
R: Hablando, todos son buenos. Aquí todos saben cómo hablar y cómo quedar bien. Y luego es como tirar la piedra y esconder la mano. A todos se les da muy bien. Bueno, al final creo que en este paddock tienes que intentar utilizar lo que tienes como puedes y creerte lo que tú quieras creerte, pero obviamente hay también algún equipo que me ha dicho: «Si pudiese cogerte, te cogería». Pero eso lo he escuchado desde que tengo 12 años y desde que estoy en los circuitos grandes de muchos equipos. Entonces, si llega esa opción, veremos si es verdad.
P: ¿Este fin de semana cómo se lo plantea?
R: Pues me lo planteo con muchísimas ganas, porque después de una primera temporada muy buena, que bueno, tenemos 51 puntos de diferencia con el segundo, bueno, 51 y medio, y ese medio se puede aprovechar. Sí, pero bueno, al final ese medio es para mal para mí, porque si no, si no hubiese partido la mitad de Tailandia, tendría más, 55 o así. Pero bueno, al final es lo que hay y llego con muchas ganas, sobre todo este fin de semana, que es un circuito que siempre me ha gustado. Siempre se me ha dado bien. Desde la primera temporada que corrí aquí he hecho buenos resultados, entonces con muchísimas ganas, sobre todo por eso, porque el año pasado iba muy fuerte y no pude enseñar lo que tenía aquí, así que a ver si este año lo podemos hacer.
P: Este año se ha ido al parón con el doble de ventaja de la que tenía el año pasado. Vaya rendimiento está teniendo.
R: Sí, el año pasado el máximo que llegué fue 38 o así y este año, pues, hemos llegado a 55 creo que fue antes de Sachsenring, ahora 51 y medio, que es una distancia que puedes coger un respiro, pero sobre todo para mirar un poco más cómo gestionar algunas situaciones. Pero en esta categoría, Moto2, y en general en el paddock de MotoGP, no puedes descansar ni un minuto porque te pasan por encima. Entonces hay que estar siempre al ataque y nunca a la defensiva. Y seguiremos atacando y seguir intentando ganar carreras.
P: Pues a por ello y mucha suerte. Gracias por atendernos.
R: Gracias a vosotros.