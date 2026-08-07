Una de las decoraciones más populares en los hogares españoles ahora es más hortera que elegante

Los hogares españoles tenían un tipo de decoración hace unos años que ahora es más hortera que elegante. Los años pasan y con ellos llegan una serie de novedades que nos afectan incluso en el más sencillo de los elementos. En especial, cuando descubrimos que estaremos ante un cambio de tendencia en las casas que puede acabar de darnos algunas novedades importantes. Cuando lo que queremos es actualizar una casa o darle un aire moderno, deberemos empezar a cuidar este tipo de detalles.

La decoración puede cambiar por completo cualquier espacio y lo hará de tal forma que acabará de darnos ese elemento esencial que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días que hasta ahora no sabíamos lo que podríamos empezar a tener en mente. En los hogares españoles hubo una moda hace unos años que se ha ido multiplicando por momentos, que nunca volvió y que hoy en día no tiene ningún sentido, sino todo lo contrario. Este tipo de detalles que tenemos por delante, pueden acabar siendo esenciales en estos días.

Ahora es más hortera que elegante

Lo que hace unos años era algo del todo indispensable, ahora es un gesto de lo más hortera. Todo cambia y los años pasan a una velocidad que quizás no somos conscientes de ello, hasta que descubrimos que tenemos por delante una serie de detalles que nos afectarán de lleno.

Estas paredes de casa que nos sirven para delimitar habitaciones, hace unas décadas no estaban tan bien hechas, como lo están hoy. Para tapar imperfecciones lo que se solía hacer era recurrir a un gotelé que se hacía la función clave.

En estos días en los que necesitamos actualizar una casa nos lo pone muy complicado. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una técnica que puede convertirse en la mejor opción posible para estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales.

Estos pequeños gestos que tenemos por delante acabarán de darnos algunos ingredientes esenciales que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en mente. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Los expertos nos advierten de las formas de conseguir acabar con el gotelé de una manera muy clara y directa.

Una de las decoraciones más populares en los hogares españoles

Los hogares españoles se rindieron al gotelé en su día y lo hicieron de tal forma que consiguió convertirse en todo un símbolo. Había hasta papel de pared que imitaba esta técnica para hacer realidad el sueño de una casa repleta de gotelé, de los techos que aún perduran hasta las paredes.

Los expertos de Materiales Calabuig nos explican en su blog que: «Hubo un tiempo en el que no había pared que se le resistiese, en todos lo hogares, allá donde de levantara una pared, aparecía el gotelé, tendencia decorativa que hizo estragos en los años ochenta del siglo pasado y que aún hoy podemos ver en multitud de pisos o locales antiguos… Pero los tiempos han cambiado, lo que ayer fue vanguardia hoy está poco menos que proscrito, y hace ya unos cuanto años que en cualquier reforma de piso lo primero que queremos resolver es la cuestión, peliaguda, del gotelé. Las nuevas tendencias en decoración apuestan por las paredes lisas. Ya sean pintadas, con papel e, incluso, con vinilos; lo que está claro es que el gotelé lleva ya un tiempo caído en desgracia. Hay varias formas de solucionar este problema, tradicionalmente se recurría al yesaire; este emprendía una tarea titánica que irremediablemente pasaba por un largo proceso en el que el polvo campaba a sus anchas por toda la casa. Se lijaba sin parar con muchísimo esfuerzo hasta conseguir alisar la pared. El gotelé es un enemigo duro de pelar y es tremendamente laborioso y desagradable hacerlo desaparecer con este método».

Siguiendo con la misma explicación, hay dos maneras de acabar por completo con el gotelé de una manera que hasta la fecha desconocíamos:

La pasta alisadora de Beissier: Especial para estos menesteres. Muy fácil de utilizar, se aplica directamente sobre la pared y no hay más que esperar. En cuanto quede seco, la parede está alisada a la perfección y ni rastro del molesto y denostado gotelé.

El trasdosado directo: Consiste en superponer sobre la pared una placa de tabiquería de Knauf pegada con pasta de agarre. Con tan solo una merma de un centímetro por el grosor de la placa tenemos solucionado el problema.

De esta manera podremos acabar con el gotelé de forma rápida recurriendo a los mejores especialistas y quitando años de forma inmediata a nuestro piso o casa anclado en los años 90.