Julián Álvarez activa la cuenta atrás para anunciar el bombazo

La cuenta atrás del culebrón de Julián Álvarez ha comenzado. El delantero argentino volverá este lunes al Atlético después de sus vacaciones por el Mundial y tendrá una reunión con el club rojiblanco para abordar de frente su futuro y tomar una decisión definitiva después del caos vivido en las últimas semanas a raíz de hacer público su deseo de marcharse del Metropolitano este verano. Un silencio que ha abierto la esperanza en Europa a sondear su fichaje con Barcelona y Arsenal como principales opciones si el argentino abre la puerta de salida.

Hace seis semanas que Julián mostró su descontento mientras estaba concentrado con Argentina. El delantero no quiso callar más y no tuvo miedo al confesar que no tiene intención de jugar en el Atlético la próxima temporada: «Creo que lo mejor para todos es una transferencia; quiero cumplir mi sueño». Unas declaraciones que hicieron mucho daño y no se esperaban en el conjunto madrileño, que le veía como una leyenda que podría continuar el linaje de Antoine Griezmann. Desde entonces, el silencio del jugador se unió al ruido del exterior.

Barcelona y Arsenal esperan

Las palabras gustaron mucho al Barcelona, demasiado. Laporta no tardó en buscar seducir a Julián para que forzase su salida al Camp Nou, ya que interpretan que su sueño es ser culé. Rechazada la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid, en el Atlético fueron contundentes: no quieren que siga en España si acaba saliendo. De hecho, la denuncia que presentaron los rojiblancos ante la UEFA hizo que la RFEF abriera un expediente al Barça por negociar con un futbolista con contrato en vigor. Aun así, Laporta espera con paciencia la reunión Julián-Atlético para decidir si mantienen su oferta o si se retiran para buscar otro delantero mientras se materializa la salida de Ferran Torres al PSG.

En el Arsenal también está atento a lo que ocurra con el argentino. Frustrado su intento de fichar a Vinicius, con su renovación con el Real Madrid han reactivado su interés en hacerse con el fichaje de Julián Álvarez. Un destino que gustaría más al Atlético, ya que no se marcharía a un rival directo y podría mejorar las condiciones económicas que podría llegar a ofrecer el Barça.

El Atlético quiere quedarse con Julián Álvarez

El deseo del Atlético en las próximas horas es aclarar todo lo sucedido reuniéndose con el delantero para que dé explicaciones de por qué lo ha hecho todo así. Le consideran la piedra angular del proyecto deportivo y Simeone desea que se quede: «La situación es muy clara; la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián. Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón», confesó el entrenador este sábado.

Una vez Julián Álvarez llegue a las oficinas del Atlético, hay dos caminos a tomar. El primero sería disculparse ante la afición y aceptar quedarse en el Metropolitano; la segunda, mantenerse firme y seguir forzando su salida para que escuchen las ofertas que lleguen, especialmente la del Barcelona. La cuenta atrás ya ha comenzado y el culebrón está a punto de adentrarse en su momento más crucial.