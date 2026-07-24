La tentadora oferta del Arsenal al Atlético de Madrid por Julián Álvarez: Gyökeres más dinero

El futuro de Julián Álvarez sigue en el aire en uno de los casos más llamativos del mercado. El delantero dejó claro hace ya un mes que quería salir traspasado, pero a falta de 18 días para volver a los entrenamientos de pretemporada, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. El Barcelona sigue siendo el mayor interesado, pero el Arsenal cada vez apuesta más fuerte.

El conjunto azulgrana sigue con el argentino entre ceja y ceja, ya que Laporta respondió a Gil Marín para confirmar que la oferta seguía en pie, aunque caducaría aproximadamente a finales de julio. El cuadro londinense ya contactó con los representantes del futbolista, que aunque preferían la opción del equipo catalán, no descartaban la idea.

La propuesta es cuanto menos tentadora. Según apunta The Times, los gunners están dispuestos a ofrecer una cifra importante más Viktor Gyökeres. El sueco podría encajar en el sistema de Simeone y tiene un valor de 65 millones de euros según Transfermarkt. Además, el delantero firmo 21 goles y tres asistencias en la temporada 25/26, frente a los nueve tantos y dos asistencias de Julián Álvarez.

Petición de Arteta, pero el Atlético lo tiene claro

El Inglaterra señalan que el español es uno de los principales interesados en que la operación salga adelante. Sin embargo, el presidente del equipo madrileño, Enrique Cerezo, no dejó lugar a las dudas sobre el futuro del jugador en el club: «Es jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid».