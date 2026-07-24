Un mes desde que Julián Álvarez pidió salir del Atlético y cero avances en su situación

Julián Álvarez fue tajante al declarar que quería salir traspasado del Atlético de Madrid. Sin embargo, ha pasado ya un mes desde aquellas palabras y su futuro sigue en el aire. El presidente del club, Enrique Cerezo, confirmó que se quedará en el equipo: «Es jugador del Atlético y lo seguirá siendo».

El FC Barcelona tiene un gran interés en firmar al delantero, aunque las negociaciones están siendo muy complicadas. El accionista mayoritario del conjunto rojiblanco, Gil Marín, señaló que el argentino no saldría del club, ni por 100 ni por 200 millones de euros.

Joan Laporta no ha cejado en su empeño y respondió a la negativa del Atlético de Madrid, pero advirtió que hay fecha de caducidad: «¿Las palabras de Gil Marín? Respeto la opinión de todos. Hicimos una oferta por Julián y ahí está. En algún momento, probablemente a finales de julio, diremos que la validez de esa oferta ha terminado».

18 días para reencontrarse con el Cholo

Julián Álvarez volverá a los entrenamientos de pretemporada el próximo lunes 10 de agosto. El jugador no ha cambiado su postura hasta el momento, por lo que la tensión podría cortarse con un cuchillo. El club puede afrontar la operación con calma, ya que el delantero aún le quedan cuatro años de contrato, pero su valor de mercado bajara si no tiene minutos o su rendimiento empeora.