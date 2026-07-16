Cerezo se lía al sentenciar el futuro de Julián Álvarez: “Julián López es jugador del Atlético”

Enrique Cerezo ha tenido un pequeño despiste al hablar del futuro de Julián Álvarez, al que ha llamado Julián López. Más allá de la confusión, el mensaje del presidente ha sido muy claro: «Es jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid».

El delantero fue muy contundente durante el Mundial y señaló que lo más idóneo era un traspaso. Sus declaraciones no han pasado nada desapercibidas y algunos aficionados del club han llegado a tirar o quemar su camiseta. Los rojiblancos son muy críticos con este tipo de situaciones, aunque el caso de Antoine Griezmann demuestra que puede haber segundas oportunidades.

Cerezo señala que el jugador todavía tiene margen para mejorar su imagen de cara a la grada más exigente: «En esta vida, menos alguna cosa que vosotros sabéis, todo tiene perdón». No obstante, la actitud del argentino podría no ser la mejor si tiene que quedarse en contra de su voluntad.

El interés del FC Barcelona sigue presente. Joan Laporta quiere hacerse con los servicios de un punta de garantías tras la salida de Robert Lewandowski. Además, el Arsenal también podría entrar en la operación y los representantes del jugador no le han cerrado la puerta al equipo londinense.

Cerezo saca pecho con el Mundial

España y Argentina jugarán la final este domingo 19 de julio a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). Pase lo que pase, el Atlético de Madrid tiene representación en ambas selecciones, algo que el presidente ha querido presumir: «Estamos encantados. Tenemos un gran equipo , un equipo que va a ser campeón del mundo».