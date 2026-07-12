El Arsenal lanza una ofensiva para fichar a Julián Álvarez

Julián Álvarez dejó claro que tenía la intención de salir del Atlético de Madrid este mismo verano. Hasta el momento, el FC Barcelona ha sido el equipo que más pasos ha dado para hacerse con sus servicios, aunque el interés del Real Madrid elevó el valor de su traspaso. El Arsenal quiere sumarse a la pelea y hacer que el delantero vuelva a la Premier League.

El argentino encaja a la perfección en el sistema del equipo de Hansi Flick. La posición de ataque necesita una nueva referencia tras la salida de Robert Lewandowski. Sin embargo, los colchoneros podrían anteponer su salida a Londres al no suponer una rivalidad directa.

The Independent asegura que el Arsenal busca cerrar un acuerdo rápido por el jugador. El medio detalla que los representantes del delantero quieren darle la prioridad al Barcelona, pero tampoco descartan la idea. El presupuesto inicial del equipo es de 100 millones, aunque deberán aumentar la cantidad si quieren hacerse con sus servicios.

Mikel Arteta tendría que encajar al jugador en el esquema del equipo, ya que tienen a Viktor Gyökeres como su principal referencia. El entrenador podría estudiar la opción de jugar con dos puntas o buscar un rol diferente para Julián Álvarez, que ya ha demostrado que puede rendir en diferentes contextos.

Un ex del Atlético de Madrid clave en la operación

El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, trabajó para el club madrileño y es uno de los principales responsables de la operación. El equipo londinense tiene un buen escaparate, ya que vienen de ganar la Premier League y rozar la que hubiera sido su primera Champions. Además, consiguieron batir a los colchoneros en semifinales.

Julián Álvarez está ante una decisión clave para su futuro. Sin embargo, el delantero tiene que centrarse en las semifinales del Mundial con Argentina. La Albiceleste se enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio a las 21:00, en un partido cargado de simbolismo.