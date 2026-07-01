Laporta no tira la toalla con Julián Álvarez: «Quiere venir al Barcelona desde hace tiempo»

Joan Laporta ha hablado abiertamente de la oferta que hicieron al Atlético para fichar a Julián Álvarez. A pesar de que horas antes Enrique Cerezo había negado que tuviese ofertas por el argentino, el presidente del Barcelona ha desvelado la conversación que tuvieron ambos clubes y que van a mantener la propuesta encima de la mesa para que el delantero juegue en el Camp Nou la próxima temporada.

Lo ha hecho en su toma de posesión para arrancar su tercera legislatura en el Barcelona. Laporta, además de atacar al Real Madrid y alabar a Javier Tebas, también salió a explicar el culebrón que ha surgido en torno al fuerte interés en vestir a Julián de azulgrana. «Yo hablé personalmente con el Atlético y le dije: ‘esto es lo que hay’. Deco les hizo una oferta. Sabemos que quiere venir al Barça desde hace tiempo. Hicimos esa oferta con todo el respeto del mundo. Hablé con ellos y me dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían una alternativa. Esta oferta la vamos a mantener firme el tiempo que nosotros consideremos. Lo que no vamos a hacer es esperar a lo que nos diga el Atlético».

El Atlético presentó apenas este martes una denuncia ante la UEFA y la RFEF señalando que habían estado negociando con un jugador con contrato en vigor. «Se están cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido», ha concluido.

«Tenemos buenas relaciones institucionales desde hace tiempo. Hay una oferta y, si en algún momento la consideran y nosotros estamos en disposición, se podría cerrar. El Atlético de momento ha dicho que no, pero si encuentran esa alternativa, espero que consideren primero la oferta del Barcelona. Esta oferta no es ilimitada en el tiempo y esa es nuestra posición», concluyó Laporta.