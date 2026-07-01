Tebas asiste a la toma de posesión de Laporta y le pelotea: «El éxito del Barça es el de nuestra Liga»

Javier Tebas ha hecho acto de presencia en la toma de posesión de Joan Laporta como nuevo presidente del Barcelona y no ha dudado en pelotearle. El presidente de la Liga acudió hasta la ciudad catalana y dio un discurso para seguir estrechando lazos. Unas palabras en las que no dudó en alabar la gestión del club, los éxitos deportivos y la reforma del Camp Nou hasta tal punto que lo considera algo necesario para sus propios intereses.

Fue la primera persona en subir antes de que lo hicieran tanto Rafa Yuste como el propio Laporta. Fue uno de los invitados de gala y lo primero que hizo fue felicitar su última legislatura: «Quiero felicitarle a él y a toda su junta por su éxito en las elecciones. También quiero felicitar al Barça por sus éxitos deportivos y en las infraestructuras. Terminar el estadio será un éxito. Esta reforma es importante para la Liga y para uno de los clubes más grandes del mundo, como es el Barcelona».

«Aunque hemos vivido diferencias estos años, eso es normal que exista y siempre desde el respeto institucional. Los dos buscamos lo mejor para nuestro fútbol. Para la Liga que el Barcelona tenga éxito deportivo, económico, en infraestructuras es bueno. Por la nueva sostenibilidad, quiero felicitar al Barcelona. Enhorabuena porque eso os da garantía de futuro para los próximos años», añadió Tebas.

Incluso Tebas se atrevió a desear que el Barcelona siga ganando títulos a pesar de ser presidente de la competición: «Vais a tener éxitos en los próximos años, deportivos y en sus infraestructuras. Ya estáis por un gran camino. No tenéis nada que envidiar a ningún club de este país. Habéis saneado vuestra economía. Que el Barça sea más grande hace que el fútbol español sea más grande. El éxito del Barça es el éxito de la Liga», concluyó entre los aplausos de la directiva del Barcelona y, como no, ante la mirada sonriente de Laporta.