Tebas y Laporta son uña y carne: abrazos, complicidad y almuerzo juntos en el Conde de Godó

Joan Laporta y Javier Tebas se encontraron este viernes en el Trofeo Conde de Godó, que se está celebrando estos días en el Real Club de Tenis Barcelona. Fue pura coincidencia el encuentro entre ambos, ya que no había ninguna reunión programada entre ambos para este día. Pero esto dejó a las claras la buena relación que hay entre el presidente de la Liga y el presidente electo del Barcelona.

Durante su aparición en el Conde de Godó, los dos presidentes tuvieron una charla distendida, en un tono bastante amigable. Era la primera vez que se veían en unos meses. Laporta reaccionó de manera efusiva al encontrarse con Tebas en el torneo que tiene lugar en la Ciudad Condal. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo nada más cruzarse en el stand y mantuvieron una conversación.

La charla fue breve, ya que ambos estaban allí por diferentes motivos y tenían que atender sus distintos compromisos. Pero les dio tiempo a saludarse y conversar unos minutos antes de separar sus caminos para continuar con sus respectivas actividades en el Real Club de Tenis Barcelona, donde han disfrutado de una buena mañana de tenis en el Godó y han aprovechado para comer juntos, al haber sido invitados por Mundo Deportivo.

Encuentro sorpresa entre Joan Laporta y Javier Tebas en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona. Los presidentes del Barça y LaLiga no se habían citado previamente, ha sido coincidencia. Vienen meses de trabajo con el omnipresente caso del 1:1 encima de la mesa. pic.twitter.com/1vJY2zcvBT — Guillem Borràs Pérez (@Guillembp01) April 17, 2026

Este encuentro se produce en la semana en la que el Barcelona ha sido eliminado de la Champions a manos del Atlético de Madrid. Los culés ya están centrados únicamente en cerrar el título de Liga lo antes posible. La ventaja con el segundo, el Real Madrid, es de nueve puntos con el Clásico el próximo 10 de mayo.