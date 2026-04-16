La Liga de Tebas, en peligro serio de perder una plaza de Champions la próxima temporada

La lucha entre España y Alemania por la quinta plaza extra en la próxima edición de la Champions League se ha convertido en una auténtica batalla que inquieta seriamente a varios clubes de ambos países. En juego no hay un premio menor: ese billete adicional puede marcar la diferencia en términos deportivos y económicos, y tras unos cuartos de final poco favorables, la Liga ha visto cómo su ventaja peligra.

El pulso con la Bundesliga sigue más abierto que nunca. Alemania mantiene con vida a equipos como el Bayern, el Friburgo y el Mainz, mientras que el fútbol español ha sufrido un golpe importante con la eliminación simultánea del Barcelona y el Real Madrid. La situación era delicada desde el inicio, especialmente por el enfrentamiento directo entre Atlético de Madrid y Barça, que garantizaba la caída de uno de los representantes españoles.

Finalmente, el conjunto azulgrana quedó fuera, aunque ese partido dejó un pequeño alivio para la Liga: se sumaron puntos tanto por la victoria del Barça como por la clasificación del Atlético. Sin embargo, el margen de error era mínimo y el siguiente gran duelo, el Real Madrid contra el Bayern, resultó determinante. Tras un partido de ida complicado, el equipo blanco no logró la remontada y el conjunto alemán no solo avanzó a semifinales, sino que además añadió puntos clave al coeficiente germano con un triunfo agónico en el Allianz Arena.

Con los cuartos de final de la Champions ya cerrados, España acumula 21.343 puntos en el coeficiente UEFA, apenas 558 más que Alemania, que alcanza los 20.785. Una diferencia mínima que deja todo en el aire.

Aún quedan por resolverse los cuartos de Europa League y Conference, pero el panorama tampoco es especialmente alentador para los intereses españoles. Solo cuatro equipos siguen en pie, con el Celta en una situación muy complicada, el Betis obligado a reaccionar y el Rayo como el único que parece tener encarrilado su pase. Mientras tanto, los clubes alemanes parten con mejores sensaciones.

Para complicar aún más el escenario, los puntos españoles tienen un valor relativo menor esta temporada, ya que la Liga contó con ocho equipos en Europa frente a los siete de la Bundesliga. Un detalle que puede acabar siendo decisivo en esta ajustada carrera.