El Real Madrid se queda a las puertas del cielo en Múnich

Hubo una noche en el Allianz Arena, donde el fútbol suele pasar a formar parte de la historia, en la que el Real Madrid sacó de centro, la pelota llegó a Roberto Carlos, falló en el control, Salihamidzic robó, condujo y asistió a Roy Makaay, que definió a la perfección ante Iker Casillas a los 10 segundos de partido. Ese gol ponía a los alemanes por delante en aquella eliminatoria, ya que habían perdido 3-2 en el Santiago Bernabéu en la ida y todavía existía el valor doble de los goles. 19 años, un mes y ocho días después, la historia se ha repetido, pero esta vez lo que celebraron fueron los de blanco gracias a la picardía, velocidad y calidad de Arda Güler.

Comenzaba el encuentro, sacaba de centro el Bayern, la pelota llegaba a Neuer, que fallaba a la hora de dar un pase, y Arda Güler, de primeras, metía la pelota en la portería alemana para silenciar el Allianz Arena e igualar la eliminatoria, provocando un escenario ideal para el Real Madrid, que ni soñándolo.

Pero la exhibición del turco no se iba a quedar ahí. El Bayern había vuelto a ponerse por delante en la eliminatoria empatando el encuentro, cuando Brahim sufrió una falta en la frontal del área. Trent y Güler fueron al lanzamiento, aunque el turco estaba con la flechita para arriba. Evidentemente, el inglés no. Y así, el otomano ejecutó el lanzamiento para colocarla en la escuadra y, con la colaboración de Neuer, noche aciaga para el MVP de la ida, terminó haciendo el segundo gol de la noche.

No obstante, el partido de Güler fue mucho más que los goles, que no son cosa menor. El turco ya fue el mejor jugador del Real Madrid en el partido de ida y repitió exhibición en el encuentro de vuelta. Ha estado a la altura de la eliminatoria, confirmando que en su figura hay un futbolista para muchos años.

Al término del encuentro, terminó muy enfadado con el árbitro, al que persiguió hasta el túnel de vestuarios. Este enfado acabó con el turco expulsado. Ya poco importa, pero se perderá el primer partido de la fase liga en la próxima Champions.

Trent echó de menos a Valverde

Qué mal se vive sin tener a Valverde de guardaespaldas. Y si no, que se lo pregunten a un Trent que sufre una barbaridad en acciones defensivas, pero que en el Allianz no tuvo como fiel escudero al uruguayo, que tenía otras misiones que cumplir en el centro del campo. Lo pasó mal el inglés, que en varias fases del encuentro se vio superado por las embestidas del Bayern. Eso sí, nadie debe olvidar cuando salvó los muebles en la segunda mitad con un corte milagroso mientras el Allianz cogía aire para cantar gol.

Gran hora de Brahim

Fue la gran apuesta de Arbeloa en el once y la realidad es que el internacional marroquí dio la razón al entrenador. Jugó una grandísima hora de partido, donde se desgastó, defendió, peleó cada balón, surtió de balones a Mbappé y provocó la falta que aprovechó Güler para hacer el 1-2.

El drama del balón parado

Así llegó el primer gol del Bayern, con un córner, pero pudieron ser muchos más. Los alemanes remataron casi todas las jugadas a balón parado que tuvieron y no fueron pocas. La defensa madridista, con Lunin a la cabeza, vivió un auténtico drama.

Camavinga firma su sentencia

El francés, que fue suplente en el Allianz, firmó su sentencia como jugador en la media hora en la que estuvo sobre el césped. El francés vio una primera amarilla por cortar agarrando una jugada. Una tarjeta normal. Luego, fue expulsado por retener la pelota. El galo estaba en venta antes de este partido, ahora, simplemente, está sentenciado. Su error tiró por la borda todo el esfuerzo de sus compañeros.

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