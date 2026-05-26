Rodrygo se prepara para volver a tope: evolución positiva y confianza plena en el Real Madrid

La recuperación de Rodryo Goes sigue dejando sensaciones muy positivas dentro del Real Madrid. El futbolista brasileño continúa avanzando en los plazos previstos y, según ha podido saber OKDIARIO, el proceso está desarrollándose sin contratiempos importantes y con una evolución que genera optimismo tanto en el club como en su propio preparador físico.

El delantero mantiene actualmente una rutina de trabajo muy específica, dividida entre las sesiones de recuperación programadas por el Real Madrid y el trabajo complementario individual que realiza junto a su equipo de confianza. Actualmente en Brasil, sigue trabajando junto a los suyos bajo la supervisión de la entidad madridista. Todo ello dentro de una planificación muy controlada, donde cada carga física está medida al detalle para evitar riesgos innecesarios en una fase todavía sensible de la recuperación.

Durante las últimas semanas, Rodrygo ha incrementado notablemente la participación de la pierna operada en distintos ejercicios físicos y funcionales. Las respuestas han sido positivas y las sensaciones, tanto a nivel muscular como articular, han mejorado considerablemente respecto a las primeras fases del proceso. En Valdebebas existe satisfacción con la forma en la que está respondiendo el jugador a cada progresión marcada por los recuperadores.

Una de las claves de esta evolución está siendo el trabajo coordinado entre los servicios de recuperación del Real Madrid y el seguimiento individual que acompaña al futbolista desde fuera del club. Dentro de la entidad blanca, el italiano Davide Violati está teniendo un papel importante en la supervisión diaria del proceso, mientras que Marcel Duarte, su gestor de performance, continúa monitorizando la preparación física específica orientada a la vuelta al máximo nivel competitivo.

Una recuperación sólida

La intención de todas las partes es clara: no acelerar plazos y construir una recuperación sólida que permita a Rodrygo regresar en las mejores condiciones posibles. En el club consideran fundamental encontrar el equilibrio entre la recuperación clínica y la readaptación futbolística, especialmente en un jugador cuya explosividad, cambios de ritmo y agresividad en el uno contra uno forman parte esencial de su juego.

Otro de los aspectos que más optimismo generan alrededor del brasileño es la recuperación prácticamente total de la movilidad en la rodilla. Además, las mejoras en el control muscular y en la estabilidad durante los ejercicios de mayor exigencia están siendo visibles en comparación con las primeras semanas tras la lesión.

Máxima prudencia

Aun así, el Real Madrid mantiene la prudencia habitual en este tipo de procesos. Nadie quiere correr riesgos innecesarios y el mensaje interno sigue siendo el mismo. Avanzar paso a paso, superar cada etapa con garantías y preparar la rodilla para soportar nuevamente la exigencia física y competitiva del fútbol de élite.

Por el momento, las sensaciones son buenas y la evolución invita al optimismo. Rodrygo sigue dando pasos firmes en una recuperación que, dentro del club, consideran encaminada en la dirección correcta.