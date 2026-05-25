Víctor Muñoz, escaparate Mundial

La irrupción de Víctor Muñoz ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. El todavía jugador de Osasuna ha sido convocado por Luis de la Fuente para disputar el Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá, confirmando así el crecimiento meteórico de uno de los futbolistas españoles con mayor proyección del momento. Su gran temporada en El Sadar y el impacto inmediato que tuvo con España han terminado de convencer al seleccionador.

Víctor debutó con España el pasado mes de marzo y no tardó ni un partido en dejar huella. Lo hizo, además, de la mejor manera posible, marcando contra Serbia en La Cerámica y mostrando una personalidad impropia de un futbolista que apenas acababa de aterrizar en la absoluta. Aquella noche cambió muchas cosas para él. También para el Real Madrid, que ve con pena como no tiene ningún internacional español en el Mundial por primera vez en la historia.

Ahora, con Lamine Yamal entre algodones y muy difícil que pueda llegar en condiciones de ser titular al debut frente a Cabo Verde, todo apunta a que Víctor Muñoz tendrá un papel protagonista desde el inicio del torneo. Luis de la Fuente confía plenamente en él y considera que puede aportar desequilibrio, profundidad y agresividad en ataque, justo lo que necesita la selección en un escenario de máxima exigencia.

El Real Madrid ya duda

Mientras tanto, en Valdebebas observan cada movimiento con atención. La convocatoria de Víctor al Mundial coloca al Real Madrid en una situación delicada, porque el club blanco sabe que este verano tendrá que tomar una decisión importante con el extremo. Y todo apunta a que el margen para esperar se reduce cada vez más.

Víctor Muñoz pasó tres años en La Masía, pero terminó de formarse futbolísticamente en Valdebebas. El Real Madrid apostó fuerte por él durante su etapa de crecimiento y este pasado verano decidió vender a Osasuna el 50% de sus derechos por cinco millones de euros, además de otro millón adicional en variables que han cumplido. Sin embargo, los madridistas se guardaron el control de la operación con una cláusula de recompra que estará vigente durante tres temporadas.

Este mismo verano, el Real Madrid podría recuperarlo por apenas ocho millones de euros, una cifra que empieza a parecer muy baja viendo la progresión del futbolista. El plan inicial del club era claro: dejar que siguiera creciendo una temporada más en Pamplona antes de valorar su regreso definitivo. El problema es que la explosión de Víctor ha acelerado todos los tiempos.

En Osasuna son conscientes de que llegarán ofertas importantes durante el mercado. Equipos de la Premier League y de la Bundesliga ya han preguntado por su situación y en El Sadar saben que será complicado retenerlo si aparece una propuesta cercana a los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Si eso ocurre, el Real Madrid recibiría automáticamente la mitad de esa cantidad gracias al porcentaje que todavía conserva sobre el jugador. Pero más allá del aspecto económico, en Valdebebas preocupa perder el control de un futbolista al que consideran preparado para explotar definitivamente en la élite.

No al Barcelona

Lo que sí tienen claro en el club blanco es que Víctor Muñoz no jugará en el Barcelona. El reciente cambio de agencia -ha dejado The Team para unirse a Niagara, aunque todavía quedan asuntos contractuales pendientes- había despertado rumores sobre un posible acercamiento azulgrana. Sin embargo, el Real Madrid no contempla esa posibilidad.