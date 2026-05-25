El Real Madrid planta una estructura de campeón

El Real Madrid ha plantado una estructura de campeón. Eso es un hecho innegable que no se derrumba pese a que este domingo se le haya escapado su duodécima Copa de Europa. La del equipo blanco en el OAKA Arena fue una derrota con polémica arbitral, sin ningún pívot disponible y contra el todopoderoso Olympiacos (líder de la fase regular, máximo favorito y justo vencedor). Todo ello exculpa a los artífices de un gran proyecto que, aunque todavía no ha sido ganador, va camino del éxito.

Esos son, en primer lugar, Florentino Pérez, que decidió dar un giro de volante el pasado verano cambiando la sección de baloncesto de arriba abajo, y en igual escala, los que sucedieron a los Juan Carlos Sánchez y los Alberto, Herreros y Angulo. El Chacho Rodríguez aceptó un reto muy atractivo, pero lo hizo con la certeza de que se dedicaría exclusivamente a este, poniéndole su perspicacia en las negociaciones, sus amplios conocimientos y sus contactos a nivel global.

El canario se trajo consigo en su regreso al Real Madrid, en los despachos y un año después de su retirada, a Martynas Pocius, su mano derecha en la parcela de scouting, y, en consenso con Florentino, decidió que Felipe Reyes y Rudy Fernández debían ser las leyendas con las que encabezar esta nueva etapa. Y por supuesto, todos tenían claro que no había otro como Sergio Scariolo para implantar ese gen competitivo que ahora muestran los blancos.

La actuación del equipo en la Final Four ha sido una oda al compromiso, al esfuerzo y al compañerismo. Un vestuario unido que no rinde ante las adversidades, como es que se lesionen tres compañeros, todos pívots, y uno de ellos (Usman Garuba) a pocos minutos de terminar el primero de los dos partidos en Atenas.

El Real Madrid nunca se rinde

Esos valores son las bases sobre las que se asienta el Real Madrid de cara al futuro, que en el caso de esta temporada todavía es muy cercano. El equipo blanco buscará su última opción de levantar un título este curso en el play off de la Liga Endesa, para el que aún tiene que pasar el trámite de Baskonia y Manresa al ser líder matemático desde hace varias fechas. Otro gran logro que atribuirle a Scariolo y sus jugadores.

El italiano, preguntado por si la dura derrota ante Olympiacos podía servir como un paso hacia la pelea de la próxima Euroliga, contestaba de la siguiente manera: «Eso molaría decirlo y esperemos que sea así. Todos sabemos lo difícil que es sólo llegar al play off. ¿Cuántos se han quedado fuera? Cada vez hay más equipos que se incorporan a la lotería de los que invierten en ser un candidato. Tenemos que tener conciencia de que va a ser más difícil. Tenemos una buena base de competitividad importante. En mi primer año estoy contento de cómo el equipo ha ido creciendo».

Un vestuario unido al máximo

No es para menos, y es que el Real Madrid ha apurado sus opciones de ganar títulos llegando a tres finales de tres posibles. Perdió en Málaga la Supercopa apenas tres semanas después de que el italiano se pusiera al frente de la nave y quedó el borrón de la Copa del Rey y aquella fatídica final con el Baskonia. Pero el equipo, aupado por Scariolo, se levantó y se plantó contra todo pronóstico en el último duelo por la Euroliga, en el que cayó con honores y con una plantilla muy diezmada.

Un varapalo que, cuando uno se acerca a diario a ese vestuario, sabe que sólo le hará más fuerte. Si no, lean el sentir del mismo en palabras de uno de los veteranos, Alberto Abalde: «Hemos estado metidos en todo momento, las finales se deciden por pequeños detalles. En caliente no soy capaz de hacer un análisis de qué jugadas han sido determinantes. Me quedo con el carácter y el compañerismo del equipo en las circunstancias que teníamos. Nos sentíamos arropados por el siguiente compañero todo el rato».